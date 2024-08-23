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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Самокат

Раскрыта пугающая статистика аварий с детьми на самокатах в Новосибирске

23 августа 2024, 06:03
Фото: 1MI
Самокат
Число юных самокатчиков, пострадавших в авариях, выросло на 20%, сообщил замруководителя регионального управления дорожной инспекции.

С начала текущего года в Новосибирске зарегистрировано 23 ДТП с участием несовершеннолетних водителей электросамокатов, 25 детей в этих авариях получили различные травмы. Это на 20% больше по сравнению в аналогичным периодом прошлого года.

«Динамика, в первую очередь, связана с ростом количества самих электросамокатов, заходят новые агрегаторы, с каждым годом их становится больше. И, к сожалению, динамика в аварийности неутешительная», — прокомментировал статистику заместитель начальника Управления Госавтоинспекции Новосибирской области Андрей Кузнецов.

Для того, чтобы бороться с самокатчиками, которые нарушают правила дорожного движения, создан специальный чат-бот вTelegram, куда дорожная полиция предлагает отправлять фото и видео случаев несоблюдения ПДД,

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#Артем Шершнев#Новосибирск#Дети#ДТП#Самокаты#Статистика
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