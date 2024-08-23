Раскрыта пугающая статистика аварий с детьми на самокатах в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
С начала текущего года в Новосибирске зарегистрировано 23 ДТП с участием несовершеннолетних водителей электросамокатов, 25 детей в этих авариях получили различные травмы. Это на 20% больше по сравнению в аналогичным периодом прошлого года.
«Динамика, в первую очередь, связана с ростом количества самих электросамокатов, заходят новые агрегаторы, с каждым годом их становится больше. И, к сожалению, динамика в аварийности неутешительная», — прокомментировал статистику заместитель начальника Управления Госавтоинспекции Новосибирской области Андрей Кузнецов.
Для того, чтобы бороться с самокатчиками, которые нарушают правила дорожного движения, создан специальный чат-бот вTelegram, куда дорожная полиция предлагает отправлять фото и видео случаев несоблюдения ПДД,