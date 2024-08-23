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Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Кого-то отправили домой

Семь мигрантов-нелегалов депортировали на родину из Новосибирска

23 августа 2024, 06:13
Фото: Изображение Midjourney
Кого-то отправили домой
После очередного рейда на мигрантов из Новосибирска отправили на родину несколько иностранцев, сообщили в МВД.

Полиция проверяла на рынках и кафе мигрантов, которые могут нарушать закон о пребывании в стране. Всего документы проверили у 120 человек.

К ответственности были привлечены 11 иностранцев. Суд принял решение о депортации за границу семи человек. Все они нарушили миграционное законодательство.

Но не только иностранцы были привлечены к ответственности. Наказали и их начальников: тех, кто привлекал незаконно мигрантов. Всех виновных в данном нарушении продолжают устанавливать и дальше.

Также во время рейдов закрывают и мигрантские кафе, в которых находят серьезные нарушения.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Полиция#Мигранты#Депортация
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