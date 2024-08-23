Семь мигрантов-нелегалов депортировали на родину из Новосибирска

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Полиция проверяла на рынках и кафе мигрантов, которые могут нарушать закон о пребывании в стране. Всего документы проверили у 120 человек.
К ответственности были привлечены 11 иностранцев. Суд принял решение о депортации за границу семи человек. Все они нарушили миграционное законодательство.
Но не только иностранцы были привлечены к ответственности. Наказали и их начальников: тех, кто привлекал незаконно мигрантов. Всех виновных в данном нарушении продолжают устанавливать и дальше.
Также во время рейдов закрывают и мигрантские кафе, в которых находят серьезные нарушения.