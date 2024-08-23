Сибирь продолжает бороться с доступом детей и подростков к сигаретам и вейпам

По мнению исполнительного директора межрегиональной общественной организации «Общественный совет по проблеме подросткового курения» Анны Сорочинской, действующих в настоящее время мер регулирования — достаточно. Проблемами остаются пробелы в правоприменении и скудные инструментарии мер контроля. Для перелома отрицательной тенденции следует стремиться к фактическому исполнению существующих запретов, а для этого понадобится объединить усилия всех заинтересованных сторон — легально действующих предпринимателей, общественных организаций и органов власти. Общими усилиями планируется внести коррективы в подход к проведению контрольно-надзорных мероприятий. Также нужно наделить МВД компетенциями по контролю за соблюдением ограничений на продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, разрешить вовлекать добровольцев в возрасте до 18 лет в контрольные мероприятия и интегрировать в рабочий процесс другие инициативы, нашедшие поддержку на региональном и федеральном уровнях.