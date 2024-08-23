Сибирь продолжает бороться с доступом детей и подростков к сигаретам и вейпам

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
В рамках круглого стола организации региона подключились к меморандуму, подписанному в ходе ПМЭФ. Он посвящен совместной деятельности, направленной на ограничение доступа несовершеннолетних к табачной продукции и вейпам. В числе участников меморандума — Новосибирское региональное отделение Союза женщин России, Совет матерей Новосибирской области, Новосибирская региональная общественная организация Российского союза молодежи и Женская ассамблея Новосибирской области.
В рамках меморандума перечисленные организации планируют общими усилиями организовать общественный надзор за соблюдением законодательства в сфере ограничения доступа лиц младше 18 лет к всевозможным видам табачной и никотинсодержащей продукции.
Согласно информации, озвученной замминистра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Дмитрием Гришуниным, ведомство уделяет большое внимание вопросу ограничения доступа лиц младше 18 лет к табаку и вейпам. Запреты не всегда дают результат, и с учетом этого необходимо двигаться по пути просвещения и образования всех причастных сторон, не исключая предпринимательство, с целью сохранения бюджетного эффекта и формирования легальной бизнес-среды.
По словам Наталии Кошелевой, исполнительного директора Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», затронутая тема является столь актуальной, поскольку многие легальные торговые точки, не нарушающие законодательных норм, постоянно находятся под угрозой дополнительных издержек, связанных с действиями нелегальных участников рынка. Зачастую нарушители идут в обход дополнительных ограничений и требований, а значит, необходимо защитить права легального бизнеса. Торговые сети тоже могут присоединиться к меморандуму, так как это соответствует их интересам.
Согласно заявлению председателя Общественной палаты региона Галины Гридневой, «ОПОРА РОССИИ» и Общественный совет по проблеме подросткового курения запустили свою инициативу очень вовремя. Реализация мер общественного контроля в отношении точек, торгующих табачной и никотинсодержащей продукцией, а также работа по просвещению продавцов и потребителей от 18 лет, родителей подростков и самих несовершеннолетних — будет эффективнее, если объяснять ее значение, контролируя исполнение уже существующих законодательных норм.
По мнению исполнительного директора межрегиональной общественной организации «Общественный совет по проблеме подросткового курения» Анны Сорочинской, действующих в настоящее время мер регулирования — достаточно. Проблемами остаются пробелы в правоприменении и скудные инструментарии мер контроля. Для перелома отрицательной тенденции следует стремиться к фактическому исполнению существующих запретов, а для этого понадобится объединить усилия всех заинтересованных сторон — легально действующих предпринимателей, общественных организаций и органов власти. Общими усилиями планируется внести коррективы в подход к проведению контрольно-надзорных мероприятий. Также нужно наделить МВД компетенциями по контролю за соблюдением ограничений на продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, разрешить вовлекать добровольцев в возрасте до 18 лет в контрольные мероприятия и интегрировать в рабочий процесс другие инициативы, нашедшие поддержку на региональном и федеральном уровнях.
Меморандум о совместной работе общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и межрегиональной общественной организации «Общественный совет по проблеме подросткового курения» был подписан 6 июня в ходе ПМЭФ-2024. Стороны, в том числе организации, в добровольном порядке присоединились к меморандуму для того, чтобы общими усилиями обеспечивать меры по контролю за исполнением норм регулирования в части предотвращения доступа несовершеннолетних к любой табачной и никотинсодержащей продукции.