Составлен антирейтинг из пяти худших школ Новосибирска

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Рейтинг составлен по оценкам горожан в сервисе 2ГИС. Первое место заняла школа №2 на улице Чехова. Учреждение получило 2,4 балла из 5. Там жалуются на сборы денег, устаревший ремонт и непрофессиональных учителей — об этом пишут как обучающиеся, так и их родные.
Школа №120 на Дуси Ковальчук заняла вторую позицию списка, набрав 2,5 балла. Некоторых не устраивает грубый охранник, плохое обучение и насекомые в классах.
Школу №96 на улице Фрунзе оценили на 2,6 балла, пишет «АиФ Новосибирск». Многим не нравится питание в столовой и поборы на ремонт.
Четвертое место занимает школа №217 на улице Виктора Шевелева. Учебное заведение набрало 2,8 балла. Пользователи негодуют о плачевном состоянии туалетов, кабинетов и постоянной текучкой педагогов.
В пятерку худших также вошла школа №87 на улице Доватора. Она получила 2,8 балла. Комментаторы негодуют на преподавателей и ужасный ремонт в классах.
Не за горами школьные линейки: в этом году они пройдут не 1, а 2 сентября.