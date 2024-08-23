Составлен антирейтинг из пяти худших школ Новосибирска

Рейтинг составлен по оценкам горожан в сервисе 2ГИС. Первое место заняла школа №2 на улице Чехова. Учреждение получило 2,4 балла из 5. Там жалуются на сборы денег, устаревший ремонт и непрофессиональных учителей — об этом пишут как обучающиеся, так и их родные.