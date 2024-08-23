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Какая школа в худших

Составлен антирейтинг из пяти худших школ Новосибирска

23 августа 2024, 05:50
Фото: Изображение Midjourney
Какая школа в худших
В Новосибирске определили худшие школы города по субъективному мнению горожан на сайте отзывов.

Рейтинг составлен по оценкам горожан в сервисе 2ГИС. Первое место заняла школа №2 на улице Чехова. Учреждение получило 2,4 балла из 5. Там жалуются на сборы денег, устаревший ремонт и непрофессиональных учителей — об этом пишут как обучающиеся, так и их родные.

Школа №120 на Дуси Ковальчук заняла вторую позицию списка, набрав 2,5 балла. Некоторых не устраивает грубый охранник, плохое обучение и насекомые в классах.

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Школу №96 на улице Фрунзе оценили на 2,6 балла, пишет «АиФ Новосибирск». Многим не нравится питание в столовой и поборы на ремонт.

Четвертое место занимает школа №217 на улице Виктора Шевелева. Учебное заведение набрало 2,8 балла. Пользователи негодуют о плачевном состоянии туалетов, кабинетов и постоянной текучкой педагогов.

В пятерку худших также вошла школа №87 на улице Доватора. Она получила 2,8 балла. Комментаторы негодуют на преподавателей и ужасный ремонт в классах.

Не за горами школьные линейки: в этом году они пройдут не 1, а 2 сентября.

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