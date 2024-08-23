Стюардесса перечислила еду, которую лучше не употреблять в полете

Некоторые туристы берут жвачку в полет специально — чтобы меньше закладывало уши. Доля истины в этом есть: жвачка помогает выделить слюну, проглатывание которой помогает избавиться от заложенности ушей. Но во время процесса интенсивного жевания пассажир заглатывает и лишний воздух, который начинает расширяться внутри.