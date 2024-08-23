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Стюардесса перечислила еду, которую лучше не употреблять в полете

Стюардесса перечислила еду, которую лучше не употреблять в полете

23 августа 2024, 05:24
Фото: 1MI
Оказалось, что некоторые особенности полета на самолете в сочетании с определенными продуктами могут плохо сказаться на самочувствии пассажира.

Бывшая стюардесса рассказала, какие продукты лучше исключить из меню во время авиапутешествия. С ее мнением согласились врачи.

Многие туристы жалуются, что во время и после полета ощущают весьма неприятное вздутие живота. Оказалось, что этому есть вполне конкретные причины.

Во время взлета и набора высоты давление в салоне самолета может снизиться примерно на треть. Соответственно, воздух начинает расширяться. В желудке человека он расширяется тоже, а желудок — это, грубо говоря, завязанный мешок.

Хлеб и макароны

Практически все виды изделий из муки имеют свойство «забраживать» в желудке человека, и этот процесс обычно длится достаточно долго. В условиях полета эти неприятности только усугубляются.

Жевательная резинка

Некоторые туристы берут жвачку в полет специально — чтобы меньше закладывало уши. Доля истины в этом есть: жвачка помогает выделить слюну, проглатывание которой помогает избавиться от заложенности ушей. Но во время процесса интенсивного жевания пассажир заглатывает и лишний воздух, который начинает расширяться внутри.

Кроме того, жевательная резинка содержит сорбит, а это вещество активно помогает образовывать газы.

Бананы и бобовые

Эта вполне обычная на земле еда во время путешествия по воздуху превращается в бомбу замедленного действия. Обилие клетчатки вызывает вздутие живота и образование газов, а иногда приводит и к диарее.

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Газированные напитки

Содержащийся в газировке углекислый газ начинает расширяться в желудочно-кишечном тракте пассажира, вызывая при этом дискомфорт, желудочные спазмы и колики. Иногда газировка становится причиной сильнейшей изжоги.

Ограничьтесь чем-то легким

Врачи и диетологи полностью поддерживают все вышесказанное. Они настоятельно рекомендуют не перегружать желудок и ограничиться в полете йогуртом, апельсином и орехами. Перед началом путешествия лучше пообедать кашей и сыром.

После прилета рекомендуется пить больше воды.

Эти советы помогут туристам легче перенести полет, избежать джетлага и быстрее перейти к своему обычному режиму питания.

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#Юрий Фомиченко#Россия#Самолет#Туризм#Путешествия#КЦ
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