Стюардесса перечислила еду, которую лучше не употреблять в полете

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Бывшая стюардесса рассказала, какие продукты лучше исключить из меню во время авиапутешествия. С ее мнением согласились врачи.
Многие туристы жалуются, что во время и после полета ощущают весьма неприятное вздутие живота. Оказалось, что этому есть вполне конкретные причины.
Во время взлета и набора высоты давление в салоне самолета может снизиться примерно на треть. Соответственно, воздух начинает расширяться. В желудке человека он расширяется тоже, а желудок — это, грубо говоря, завязанный мешок.
Практически все виды изделий из муки имеют свойство «забраживать» в желудке человека, и этот процесс обычно длится достаточно долго. В условиях полета эти неприятности только усугубляются.
Некоторые туристы берут жвачку в полет специально — чтобы меньше закладывало уши. Доля истины в этом есть: жвачка помогает выделить слюну, проглатывание которой помогает избавиться от заложенности ушей. Но во время процесса интенсивного жевания пассажир заглатывает и лишний воздух, который начинает расширяться внутри.
Кроме того, жевательная резинка содержит сорбит, а это вещество активно помогает образовывать газы.
Эта вполне обычная на земле еда во время путешествия по воздуху превращается в бомбу замедленного действия. Обилие клетчатки вызывает вздутие живота и образование газов, а иногда приводит и к диарее.
Содержащийся в газировке углекислый газ начинает расширяться в желудочно-кишечном тракте пассажира, вызывая при этом дискомфорт, желудочные спазмы и колики. Иногда газировка становится причиной сильнейшей изжоги.
Врачи и диетологи полностью поддерживают все вышесказанное. Они настоятельно рекомендуют не перегружать желудок и ограничиться в полете йогуртом, апельсином и орехами. Перед началом путешествия лучше пообедать кашей и сыром.
После прилета рекомендуется пить больше воды.
Эти советы помогут туристам легче перенести полет, избежать джетлага и быстрее перейти к своему обычному режиму питания.