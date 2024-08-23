Тысячи пар нелегальной обуви забрали у «черных» торговцев в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:51
Published Сегодня, 02:51
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Updated Сегодня, 02:53
Таможенники провели рейд вместе с полицией по рынкам Новосибирска. В центре города им удалось найти более 6 тысяч пар нелегальной обуви. В число вошли кроссовки, сланцы, туфли.
Нелегальными они были из-за отсутствия маркировки Data-Matrix, которая является обязательной с 2020 года. Она подтверждает стандарты качества.
Продавцы не смогли предоставить нужные документы, поэтому товары изъяли. Что с ними делать, определят в дальнейшем.
Авиапассажира хотела вывезти из Новосибирска огромную сумму: 50 тысяч долларов и другие валюты. За это у нее забрали деньги.