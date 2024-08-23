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Обувь была нелегальной

Тысячи пар нелегальной обуви забрали у «черных» торговцев в Новосибирске

23 августа 2024, 02:51
Фото: 1MI
Обувь была нелегальной
Обувь у торговцев изъяли в Новосибирске, о нелегальном бизнесе сообщили таможенники.

Таможенники провели рейд вместе с полицией по рынкам Новосибирска. В центре города им удалось найти более 6 тысяч пар нелегальной обуви. В число вошли кроссовки, сланцы, туфли.

Нелегальными они были из-за отсутствия маркировки Data-Matrix, которая является обязательной с 2020 года. Она подтверждает стандарты качества.

Продавцы не смогли предоставить нужные документы, поэтому товары изъяли. Что с ними делать, определят в дальнейшем.

Авиапассажира хотела вывезти из Новосибирска огромную сумму: 50 тысяч долларов и другие валюты. За это у нее забрали деньги.

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#Эмилия Губарева#Бизнес#Новосибирск#Продажа#Таможня#Обувь
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