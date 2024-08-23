В гибели юной самбистки из Новосибирска разберется глава СК Бастрыкин

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Published Сегодня, 01:37
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В Новосибирске погибла молодая, 17-летняя девушка. Об этом стало известно 19 августа, а трагедия произошла 17 числа. Уход из жизни девушки стал неожиданностью не только для родных и близких, но и для всего Новосибирска, а также Горно-Алтайска, откуда она родом.
Подросток занималась самбо. Перед трагедией она оставила на прощание сообщение, где объяснила причину своего поступка. Дело в том, что над ней издевались из-за внешности:
«Я не понимаю в чем моя вина? в том что я родилась с узкими глазами или в том что я темного цвета кожи?», — писала погибшая.
И/о руководителя Республики Алтай Андрей Турчак попросил Александра Бастрыкина разобраться в этой гибели, а также отметил, что в записке действительно были намеки на национальный характер.
Сейчас возбуждено дело. Глава СКР ждет доклад с результатами расследования от новосибирского управления.