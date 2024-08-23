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Девушка погибла

В гибели юной самбистки из Новосибирска разберется глава СК Бастрыкин

23 августа 2024, 01:37
Фото: соцсети
Девушка погибла
В Новосибирске погибла юная спортсменка: в этом деле теперь разберется председатель СКР, сообщили в ведомстве.

В Новосибирске погибла молодая, 17-летняя девушка. Об этом стало известно 19 августа, а трагедия произошла 17 числа. Уход из жизни девушки стал неожиданностью не только для родных и близких, но и для всего Новосибирска, а также Горно-Алтайска, откуда она родом.

Подросток занималась самбо. Перед трагедией она оставила на прощание сообщение, где объяснила причину своего поступка. Дело в том, что над ней издевались из-за внешности:

«Я не понимаю в чем моя вина? в том что я родилась с узкими глазами или в том что я темного цвета кожи?», — писала погибшая.

И/о руководителя Республики Алтай Андрей Турчак попросил Александра Бастрыкина разобраться в этой гибели, а также отметил, что в записке действительно были намеки на национальный характер.

Сейчас возбуждено дело. Глава СКР ждет доклад с результатами расследования от новосибирского управления.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Уголовное дело#Проверка#СК#Дело#Александр Бастрыкин#Суицид
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