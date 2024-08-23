В гибели юной самбистки из Новосибирска разберется глава СК Бастрыкин

В Новосибирске погибла молодая, 17-летняя девушка. Об этом стало известно 19 августа, а трагедия произошла 17 числа. Уход из жизни девушки стал неожиданностью не только для родных и близких, но и для всего Новосибирска, а также Горно-Алтайска, откуда она родом.