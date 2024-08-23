В мошенничестве на 40 млн обвинили закупщицу с форума для мамочек

Подозреваемая Марина Молодых обманула 66 человек. Она могла размещать на сайтах объявления о продаже техники: холодильников, шкафов и прочих бытовых вещей. Стоила техника в два раза ниже рыночной. Покупатели на это и «купились». Доверчивые новосибирцы отправляли ей деньги, но товар так и не получали.