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Posted 23 августа 2024, 05:23

Published 23 августа 2024, 05:23

Modified 23 августа 2024, 05:25

Updated 23 августа 2024, 05:25

Очередное слушание проходит в суде

В мошенничестве на 40 млн обвинили закупщицу с форума для мамочек

23 августа 2024, 05:23
Фото: 1MI. Очередное слушание проходит в суде
За мошенничество на 40 млн рублей судят организатора закупок бытовой техники, подробности сообщили в судебном департаменте.

По версии следствия, женщина занималась организацией закупок через форум Sibmama. Эту деятельность она вела с 2022 года. За это время она наработала клиентскую базу и люди к ней обращались, правда, потом доверие разрушилось.

Подозреваемая Марина Молодых обманула 66 человек. Она могла размещать на сайтах объявления о продаже техники: холодильников, шкафов и прочих бытовых вещей. Стоила техника в два раза ниже рыночной. Покупатели на это и «купились». Доверчивые новосибирцы отправляли ей деньги, но товар так и не получали.

Ущерб был нанесен на сумму 40 млн рублей. Свою вину заказчица не признает. В пятницу, 23 августа, пройдет очередное заседание в суде.

Также сегодня судят зама начальника полиции за крупное мошенничество. Предполагается, что он вел покровительство над игорным бизнесом за взятки.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Мошенничество#Уголовное дело
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