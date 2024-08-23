В страшном ДТП под Новосибирском погиб водитель фуры — жуткие кадры

Неделей ранее под колесами фуры погиб молодой водитель: он получил смертельные травмы .

Движение оказалось заблокировано для других машин. На месте аварии организовали реверсивное движение по встречной полосе.

Проехав тысячу километров в сторону Омска, он столкнулся с фурой «Донфенг». Водитель последнего грузового автомобиля погиб. Его личность не установлена. Виновник ДТП получил травмы.

Все произошло утром 23 августа в Чановском районе на трассе «Иртыш». Фурой «Ситрак» управлял 33-летний водитель.

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