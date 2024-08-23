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Published Сегодня, 06:28

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Updated Сегодня, 06:30

Водитель погиб

В страшном ДТП под Новосибирском погиб водитель фуры — жуткие кадры

23 августа 2024, 06:28
Фото: ГУ МВД
Водитель погиб

Водитель фуры погиб в страшном ДТП в Новосибирской области

Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области с водителем фуры, подробности дали в МВД.

Все произошло утром 23 августа в Чановском районе на трассе «Иртыш». Фурой «Ситрак» управлял 33-летний водитель.

Проехав тысячу километров в сторону Омска, он столкнулся с фурой «Донфенг». Водитель последнего грузового автомобиля погиб. Его личность не установлена. Виновник ДТП получил травмы.

Движение оказалось заблокировано для других машин. На месте аварии организовали реверсивное движение по встречной полосе.

Неделей ранее под колесами фуры погиб молодой водитель: он получил смертельные травмы.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Погиб#Фура#Чановский район
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