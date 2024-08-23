В страшном ДТП под Новосибирском погиб водитель фуры — жуткие кадры

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Все произошло утром 23 августа в Чановском районе на трассе «Иртыш». Фурой «Ситрак» управлял 33-летний водитель.
Проехав тысячу километров в сторону Омска, он столкнулся с фурой «Донфенг». Водитель последнего грузового автомобиля погиб. Его личность не установлена. Виновник ДТП получил травмы.
Движение оказалось заблокировано для других машин. На месте аварии организовали реверсивное движение по встречной полосе.
Неделей ранее под колесами фуры погиб молодой водитель: он получил смертельные травмы.