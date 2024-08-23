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Мигрантов с Хилокской поставили на учет

В военкомат увезли шашлычников с Хилокской в Новосибирске

23 августа 2024, 07:41
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Мигрантов с Хилокской поставили на учет
Военный следственный отдел СК провел рейд по местам общепита, где обитают иностранцы: некоторых из них поставили на воинский учет, сообщили в ведомстве.

Рейд проходил 23 августа по ларькам с шаурмой, шашлыком и другим подобным заведениям. Военные искали граждан России, которые проживают легально на территории страны, но не стоят на воинском учете.

Уплотнителей от обязательной службы в армии нашли. Их было 12 человек. Шашлычников и шаурмистов отправили в военкомат. У одного мужчины даже дрожали руки, так как тот боялся отправки на СВО. Однако, как узнал VN.ru, в зону спецоперации всех подряд не отправляют, а только по добровольному контракту. Других же просто ставят на учет.

На прошлой неделе мигрант предоставил военным справку о диагнозе ВИЧ: теперь ее проверяют, а в случае отсутствия подтверждения, его также поставят на учет. За несколько дней из страны было выдворено семь мигрантов.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Армия#Военные#Мигранты#СВО
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