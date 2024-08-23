В военкомат увезли шашлычников с Хилокской в Новосибирске

Уплотнителей от обязательной службы в армии нашли. Их было 12 человек. Шашлычников и шаурмистов отправили в военкомат. У одного мужчины даже дрожали руки, так как тот боялся отправки на СВО. Однако, как узнал VN.ru, в зону спецоперации всех подряд не отправляют, а только по добровольному контракту. Других же просто ставят на учет.