В военкомат увезли шашлычников с Хилокской в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
Рейд проходил 23 августа по ларькам с шаурмой, шашлыком и другим подобным заведениям. Военные искали граждан России, которые проживают легально на территории страны, но не стоят на воинском учете.
Уплотнителей от обязательной службы в армии нашли. Их было 12 человек. Шашлычников и шаурмистов отправили в военкомат. У одного мужчины даже дрожали руки, так как тот боялся отправки на СВО. Однако, как узнал VN.ru, в зону спецоперации всех подряд не отправляют, а только по добровольному контракту. Других же просто ставят на учет.
На прошлой неделе мигрант предоставил военным справку о диагнозе ВИЧ: теперь ее проверяют, а в случае отсутствия подтверждения, его также поставят на учет. За несколько дней из страны было выдворено семь мигрантов.