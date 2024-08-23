Восемь человек спасли пожарные из горящего дома в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:05
Published Сегодня, 02:05
Modified Сегодня, 02:07
Updated Сегодня, 02:07
Все произошло накануне в Кировском районе. В доме по улице Беловежская произошел пожар. Там замкнула загорелась проводка, а случилось это в подъезде.
Вспыхнула она с 6 по 8 этажи. Был сильный дым. Жильцы не могли спуститься с верхних этажей (сам дом 9-этажный). Люди нуждались в помощи спасателей.
Сотрудники МЧС эвакуировали восемь человек. Еще самостоятельно на улицу выбежали 15 новосибирцев. О пострадавших не сообщалось. В инциденте были задействованы 30 огнеборцев и 10 единиц спецтехники.
А вот другому сибиряку не повезло: он сгорел в пожаре на даче, по причине непотушенной сигарете.