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Published Сегодня, 02:05

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Пострадавших нет

Восемь человек спасли пожарные из горящего дома в Новосибирске

23 августа 2024, 02:05
Фото: 1MI
Пострадавших нет
В Новосибирске в многоквартирном доме случился пожар, детали происшествия уточнили в МЧС.

Все произошло накануне в Кировском районе. В доме по улице Беловежская произошел пожар. Там замкнула загорелась проводка, а случилось это в подъезде.

Вспыхнула она с 6 по 8 этажи. Был сильный дым. Жильцы не могли спуститься с верхних этажей (сам дом 9-этажный). Люди нуждались в помощи спасателей.

Сотрудники МЧС эвакуировали восемь человек. Еще самостоятельно на улицу выбежали 15 новосибирцев. О пострадавших не сообщалось. В инциденте были задействованы 30 огнеборцев и 10 единиц спецтехники.

А вот другому сибиряку не повезло: он сгорел в пожаре на даче, по причине непотушенной сигарете.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Дом#Огонь#Эвакуация
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