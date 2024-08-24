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На мигрантов снова жалуются

Баранов на убой выращивают мигранты в казармах на Хилокской в Новосибирске

24 августа 2024, 02:31
Фото: 1MI
На мигрантов снова жалуются
На мигрантов, выращивающих баранов для мяса, пожаловались жители Новосибирска.

Действия мигрантов не нравятся жителям Хилокского микрорайона на левом берегу. На территории бывшей казармы, где когда-то жили военные, сейчас проживают мигранты — жилище для них переоборудовано под хостел. Часть из них пользуется всей местностью и выращивает баранов, лошадей, коров, пишет «Прецедент».

По словам новосибирцев, там пасутся животные, которые иногда забретают на площадки для детей, а также гадят. Что касается баранов, то их выращивают для дальнейшего убийства, а останки закапывают или же выбрасывают у полигона мусора.

Горожане волнуется за отсутствие контроля над иностранными гражданами. Сибиряки обратились в прокуратуру и следственный комитет.

Во время очередного рейда из страны депортировали семь мигрантов.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Животные#Мигранты
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