Баранов на убой выращивают мигранты в казармах на Хилокской в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:31
Published Сегодня, 02:31
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Действия мигрантов не нравятся жителям Хилокского микрорайона на левом берегу. На территории бывшей казармы, где когда-то жили военные, сейчас проживают мигранты — жилище для них переоборудовано под хостел. Часть из них пользуется всей местностью и выращивает баранов, лошадей, коров, пишет «Прецедент».
По словам новосибирцев, там пасутся животные, которые иногда забретают на площадки для детей, а также гадят. Что касается баранов, то их выращивают для дальнейшего убийства, а останки закапывают или же выбрасывают у полигона мусора.
Горожане волнуется за отсутствие контроля над иностранными гражданами. Сибиряки обратились в прокуратуру и следственный комитет.
Во время очередного рейда из страны депортировали семь мигрантов.