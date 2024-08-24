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Что грозит за надписи на скалах, рассказал новосибирцам министр туризма Алтая

Что грозит за надписи на скалах, рассказал новосибирцам министр туризма Алтая

24 августа 2024, 05:37
Фото: Алёна Рогонова / atas.info
Нарушителей продолжат привлекать к ответственности, такое заявление сделал министр туризма Республики Алтай Эрчим Сарбашев на фестивале «Большой Алтай» на внесезонном курорте Сбера «Манжерок».

Глава туризма Республики отметил, что вандализм на территории региона — это злободневная проблема.

«Мы проводим информационную работу, это сопровождается инициативами по увеличению ответственности. Сегодня это влечет за собой административную ответственность и штрафы».

Эрчим Сарбашев напомнил об инциденте, который произошел этим летом.

«Недавно привлекли одного из блогеров (речь о блогере из Новосибирска, которая написала на скале свою фамилию. — Прим. ред.), мы с этим будем бороться, для нас это один из самых важных моментов», — пообещал министр туризма региона.

Эрчим Сарбашев подчеркнул, что природа Республики Алтай — это национальное достояние, которое должно быть передано следующим поколениям в том виде, в котором мы его получили.

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Новосибирцы периодически чудят в Республике Алтай. Так, летом молодой мужчина устроил «золотой дождь» с горы, за что впоследствии была вынуждена извиняться его знакомая.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Туризм#Путешествия
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