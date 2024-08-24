Что грозит за надписи на скалах, рассказал новосибирцам министр туризма Алтая

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:39
Глава туризма Республики отметил, что вандализм на территории региона — это злободневная проблема.
«Мы проводим информационную работу, это сопровождается инициативами по увеличению ответственности. Сегодня это влечет за собой административную ответственность и штрафы».
Эрчим Сарбашев напомнил об инциденте, который произошел этим летом.
«Недавно привлекли одного из блогеров (речь о блогере из Новосибирска, которая написала на скале свою фамилию. — Прим. ред.), мы с этим будем бороться, для нас это один из самых важных моментов», — пообещал министр туризма региона.
Эрчим Сарбашев подчеркнул, что природа Республики Алтай — это национальное достояние, которое должно быть передано следующим поколениям в том виде, в котором мы его получили.
Новосибирцы периодически чудят в Республике Алтай. Так, летом молодой мужчина устроил «золотой дождь» с горы, за что впоследствии была вынуждена извиняться его знакомая.