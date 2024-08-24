Дело возбудили после серьезного ДТП с пассажирским автобусом под Новосибирском

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
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Updated Сегодня, 09:24
ДТП произошло в Черепановском районе днем 24 августа. Автобус ехал по трассе и в один момент упал в кювет.
В салоне было 10 пассажиров, включая водителя. В результате аварии все они пострадали. Людей доставили в больницу: травмы получили не только взрослые, но и дети.
Следственный комитет возбудил дело по факту выполнения работ или оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности здоровья потребителей. Прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП.