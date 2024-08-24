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Published Сегодня, 09:22

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Updated Сегодня, 09:24

Пострадали люди

Дело возбудили после серьезного ДТП с пассажирским автобусом под Новосибирском

24 августа 2024, 09:22
Фото: прокуратура
Пострадали люди
Пассажиры разбились в ДТП с автобусом в Новосибирске: Следком возбудил дело, сообщили в ведомстве.

ДТП произошло в Черепановском районе днем 24 августа. Автобус ехал по трассе и в один момент упал в кювет.

В салоне было 10 пассажиров, включая водителя. В результате аварии все они пострадали. Людей доставили в больницу: травмы получили не только взрослые, но и дети.

Следственный комитет возбудил дело по факту выполнения работ или оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности здоровья потребителей. Прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Автобус#Черепаново
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