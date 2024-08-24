Дети мигрантов с Хилка украли породистую собаку у жительницы микрорайона

Группа детей мигрантов в возрасте от 8 до 12 лет выкрала породистую собаку из торгового зала магазина «Пятерочка», когда ее хозяйка на минуту отвлеклась на покупки. На кадрах с камер наблюдения видно, как малолетние живодеры издеваются над животным. Эта группировка давно терроризирует жителей Хилокского жилмассива, рассказала Atas.Info одна из активисток инициативной группы жителей Жанна Олейникова.