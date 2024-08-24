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Published Сегодня, 05:43

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Updated Сегодня, 05:45

Украденную собаку зовут Ларик, они с хозяйкой очень привязаны друг у другу

Дети мигрантов с Хилка украли породистую собаку у жительницы микрорайона

24 августа 2024, 05:43
Фото: жители Хилокского микрорайона
Украденную собаку зовут Ларик, они с хозяйкой очень привязаны друг у другу
Животное забрали из магазина на окраине Ленинского района Новосибирска, сообщили местные активисты

Группа детей мигрантов в возрасте от 8 до 12 лет выкрала породистую собаку из торгового зала магазина «Пятерочка», когда ее хозяйка на минуту отвлеклась на покупки. На кадрах с камер наблюдения видно, как малолетние живодеры издеваются над животным. Эта группировка давно терроризирует жителей Хилокского жилмассива, рассказала Atas.Info одна из активисток инициативной группы жителей Жанна Олейникова.

Ранее плохо говорящие на русском языке, но отлично объясняющиеся при помощи мата юные хулиганы напали на ее детей. А мучать уличных собак для молодых мигрантов, по словам собеседницы редакции — обычная практика.

«Я их регулярно вижу у себя под окнами, они бегают толпой, 3-4 ребенка там точно есть. Кричат, орут, абсолютное невоспитанные беспризорные дети. У меня ощущение, что они не нужны своим родителям, потому что они могут гулять и после 10 вечера без надзора, никто их не ищет», — говорит Олейникова.

Жителям удалось установить, что родителей этих детей живут в одном из так называемых хостелов для мигрантов на улице Тульской, в этом же здании находится кафе «Ягниобад». По берегам реки Тула находится много подобных строений.

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Видео: atas.info

Хозяйка собаки нашла отца одного из малолетних живодеров, но тот, по словам Жанны Олейниковой, только рассмеялся ей в лицо. Какова судьба домашнего питомца, до сих пор неизвестно.

Люди обратились за помощью на горячую линию по вопросам соблюдения миграционного законодательства, которую открыла прокуратура Новосибирской области.

Мигранты — серьезная проблема для жителей Хилокского микрорайона. Здесь находится крупнейший в регионе оптовый плодо-овощной рынок. Люди регулярно находят в мусорных баках останки животных, которых приезжие употребляют в пищу. Баранов выращивают неподалеку, в бывших воинских казармах.

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