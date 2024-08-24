Гастрономический фестиваль на Алтае кормит всю Сибирь — пробуем, что дают

Тесто, как уже было сказано, — еще один популярный ингредиент у алтайских народов (да впрочем, как почти у всех народов мира). Сытно, вкусно, в общем, комфорт фуд. Боорсок (или баурсак) представляет собой шарики из теста, политые топингом. В данном случае медом, вареньем или сметаной — на выбор. Жарят во фритюре, подают буквально ко всему — от чая до первых блюд. Если верить открытым источникам, готовят боорсок алтайцы, башкиры, буряты, казахи, калмыки, киргизы, монголы, таджики, татары, тувинцы, узбеки и еще ряд народностей. Тесто несладкое, что в фестивальном варианте призваны компенсировать названные сладкие ингредиенты.