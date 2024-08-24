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Posted 24 августа 2024, 06:42

Published 24 августа 2024, 06:42

Modified 27 августа 2024, 16:37

Updated 27 августа 2024, 16:37

Екатерина Кулакова представила свою фотовыставку «Народная краса. Россия — глубокий образ»

Горный Алтай глазами петербуржцев показали туристам на курорте «Манжерок»

24 августа 2024, 06:42
Фото: пресс-служба курорта «Манжерок». Екатерина Кулакова представила свою фотовыставку «Народная краса. Россия — глубокий образ»
С 21 по 25 августа на всесезонном курорте Сбера «Манжерок» в Республике Алтай проходит международный фестиваль «Большой Алтай», свое искусство гостям дарят более 500 участников из пяти стран. Среди них Россия, в том числе, артисты из Санкт-Петербурга.

Все дни фестиваля «Большой Алтай» работает фотовыставка Екатериной Кулаковой «Народная краса. Россия — глубокий образ». К слову, ее можно посетить и после завершения программы. Автор проекта показала свой взгляд на алтайские народы. Получились сильные образы красивых людей, которые неотделимы от природы, в которой живут.

«Мои работы раскрывают связь человека со своим народом, культурой, природой. Алтайцы очень хорошо ее чувствуют, пронесли через века и сохранили многие обряды. Я работаю в сказочном стиле, в стиле эпоса», — рассказала Екатерина Кулакова.
Образы получились очень глубокими и красивыми
Образы получились очень глубокими и красивыми
Образы получились очень глубокими и красивыми
Образы получились очень глубокими и красивыми
Образы получились очень глубокими и красивыми
Образы получились очень глубокими и красивыми
Образы получились очень глубокими и красивыми
Образы получились очень глубокими и красивыми
Образы получились очень глубокими и красивыми
Образы получились очень глубокими и красивыми
Образы получились очень глубокими и красивыми
Образы получились очень глубокими и красивыми
Образы получились очень глубокими и красивыми. Фото: пресс-служба курорта "Манжерок"

Фотоработы сделаны в разных частях страны — Санкт-Петербурге (в интерьерах буддийского храма Дацан Гунзэчойнэй), Республиках Калмыкия, Хакасия, Алтай.

Мария Лельхова показала игру на очень необычном музыкальном инструменте
Мария Лельхова показала игру на очень необычном музыкальном инструменте
Мария Лельхова показала игру на очень необычном музыкальном инструменте
Мария Лельхова показала игру на очень необычном музыкальном инструменте. Фото: пресс-служба курорта «Манжерок»

Другая жительница Санкт-Петербурга — Мария Лельхова — поразила участников выставки и мастер-класса по монгольскому письму своей игрой на ханг драме. По своему виду инструмент представляет две соединенные металлические чаши. Извлекаемые звуки очень похожи на этнические, однако оказалось, что инструмент в 2000 году придумали два физика из Швейцарии. Уникальность ханг драма в том, что он рождает и ритм, и мелодию.

«Инструмент создавался не для широкого использования. Ханг драм можно было получить напрямую от создателей, написав им и указать, почему человек хочет им обладать. После отбора кандидата приглашали на личную встречу, и только потом создатели принимали решение, продавать ли ханг драм», — рассказала корреспонденту Atas.info Мария Лельхова.

В настоящий момент производство оригинальных инструментов закрыто, но можно приобрести их аналоги — хэндпан (от слова «пан» — рука).

Предлагаем послушать волшебную музыку, которую извлекает ханг драм.

Видео: Алёна Рогонова. atas.info.

Всего за пять дней на международном фестивале «Большой Алтай» выступят более 500 артистов из пяти стран — России, Казахстана, Монголии, Китая и Киргизии. Мы показываем, как проходит событие.

Феерично завершился международный фестиваль в Горном Алтае — показываем, как это было
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