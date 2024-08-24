Горный Алтай глазами петербуржцев показали туристам на курорте «Манжерок»

Другая жительница Санкт-Петербурга — Мария Лельхова — поразила участников выставки и мастер-класса по монгольскому письму своей игрой на ханг драме. По своему виду инструмент представляет две соединенные металлические чаши. Извлекаемые звуки очень похожи на этнические, однако оказалось, что инструмент в 2000 году придумали два физика из Швейцарии. Уникальность ханг драма в том, что он рождает и ритм, и мелодию.