Горный Алтай глазами петербуржцев показали туристам на курорте «Манжерок»

Posted 24 августа 2024, 06:42
Published 24 августа 2024, 06:42
Modified 27 августа 2024, 16:37
Updated 27 августа 2024, 16:37
Все дни фестиваля «Большой Алтай» работает фотовыставка Екатериной Кулаковой «Народная краса. Россия — глубокий образ». К слову, ее можно посетить и после завершения программы. Автор проекта показала свой взгляд на алтайские народы. Получились сильные образы красивых людей, которые неотделимы от природы, в которой живут.
«Мои работы раскрывают связь человека со своим народом, культурой, природой. Алтайцы очень хорошо ее чувствуют, пронесли через века и сохранили многие обряды. Я работаю в сказочном стиле, в стиле эпоса», — рассказала Екатерина Кулакова.
Фотоработы сделаны в разных частях страны — Санкт-Петербурге (в интерьерах буддийского храма Дацан Гунзэчойнэй), Республиках Калмыкия, Хакасия, Алтай.
Другая жительница Санкт-Петербурга — Мария Лельхова — поразила участников выставки и мастер-класса по монгольскому письму своей игрой на ханг драме. По своему виду инструмент представляет две соединенные металлические чаши. Извлекаемые звуки очень похожи на этнические, однако оказалось, что инструмент в 2000 году придумали два физика из Швейцарии. Уникальность ханг драма в том, что он рождает и ритм, и мелодию.
«Инструмент создавался не для широкого использования. Ханг драм можно было получить напрямую от создателей, написав им и указать, почему человек хочет им обладать. После отбора кандидата приглашали на личную встречу, и только потом создатели принимали решение, продавать ли ханг драм», — рассказала корреспонденту Atas.info Мария Лельхова.
В настоящий момент производство оригинальных инструментов закрыто, но можно приобрести их аналоги — хэндпан (от слова «пан» — рука).
Предлагаем послушать волшебную музыку, которую извлекает ханг драм.
Всего за пять дней на международном фестивале «Большой Алтай» выступят более 500 артистов из пяти стран — России, Казахстана, Монголии, Китая и Киргизии. Мы показываем, как проходит событие.