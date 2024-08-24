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Posted 24 августа, 14:29

Published 24 августа, 14:29

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Мастер-класс по монгольской письменности провели для туристов в Горном Алтае

Мастер-класс по монгольской письменности провели для туристов в Горном Алтае

24 августа 2024, 14:29
Фото: Алёна Рогонова / atas.info
С 21 по 24 августа на всесезонном курорте Сбера «Манжерок» проходит международный фестиваль «Большой Алтай», свою культуру представили участники из пяти стран — России, Казахстана, Монголии, Китая и Киргизии.

В обширную программу включили мастер-класс, на котором туристы со всей России могли узнать об основах монгольского письма. Учителем каллиграфии выступила Оксана Жербанова.

Учитель каллиграфии Оксана ЖербановаУчитель каллиграфии Оксана Жербанова
Учитель каллиграфии Оксана Жербанова
Фото: Алёна Рогонова / atas.info

Традиционно монгольское письмо создают вертикально. С момента создания — XIII века — оно дошло до нас практически в первозданном виде, говорит каллиграф.

Одно из правил касается правильного расположения тела: спина, ноги и кисть руки должны быть прямыми. Кисточку держат вертикально, четырьмя пальцами. Писать нужно на выдохе, на вдохе кисть поднимают.

Фото: Алёна Рогонова / atas.info

А еще на фестивале «Большой Алтай» можно отведать настоящие блюда алтайской кухни, приготовленные местными жителями.

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#Алёна Рогонова#Культура#Россия#Путешествия
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