Мастер-класс по монгольской письменности провели для туристов в Горном Алтае

Posted 24 августа, 14:29
Published 24 августа, 14:29
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
В обширную программу включили мастер-класс, на котором туристы со всей России могли узнать об основах монгольского письма. Учителем каллиграфии выступила Оксана Жербанова.
Традиционно монгольское письмо создают вертикально. С момента создания — XIII века — оно дошло до нас практически в первозданном виде, говорит каллиграф.
Одно из правил касается правильного расположения тела: спина, ноги и кисть руки должны быть прямыми. Кисточку держат вертикально, четырьмя пальцами. Писать нужно на выдохе, на вдохе кисть поднимают.
А еще на фестивале «Большой Алтай» можно отведать настоящие блюда алтайской кухни, приготовленные местными жителями.