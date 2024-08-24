Минздрав взыскал с ГК «ВИС» 13,4 млн рублей за срыв «поликлинической концессии»

Ни одно из крупных концессионных соглашений, заключенных в Новосибирске, до сих пор не реализовано. Кроме проблем с возведением поликлиник, неоднократно переносились строки завершения строительства четвертого моста через Обь, которым так же занимается структура группы «ВИС». В региональном Заксобрании призывают разорвать этот договор.