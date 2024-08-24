Минздрав взыскал с ГК «ВИС» 13,4 млн рублей за срыв «поликлинической концессии»

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Арбитражный суд Новосибирской области принял решение взыскать с ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в группу компаний «ВИС) 13,4 млн рублей „по соглашению о государственно-частном партнерстве в отношении строительства“. Таким образом, полностью удовлетворены требования, изложенные в иске регионального Минздрава.
Иск был подан из-за срывов сроков строительства поликлиники №7 на улице Пролетарской, которая была введена в эксплуатацию весной текущего года. В то время как концессионное соглашение предусматривало сдачу семи поликлиник не позднее августа 2022 года.
Остальные шесть лечебных учреждений до сих не принимают пациентов. В правительстве Новосибирской области обсуждали разрыв скандальной концессии, но к практической реализации не приступили.
В группе «ВИС» серьезное отставание от намеченных ранее сроков объясняют западными санкциями, несвоевременным финансированием со стороны регионального бюджета и задержкой с подключением к канализационным сетям по вине муниципального «Метро МиР».
Ни одно из крупных концессионных соглашений, заключенных в Новосибирске, до сих пор не реализовано. Кроме проблем с возведением поликлиник, неоднократно переносились строки завершения строительства четвертого моста через Обь, которым так же занимается структура группы «ВИС». В региональном Заксобрании призывают разорвать этот договор.
Полностью провалена концессия на строительство шести общеобразовательных школ. Их готовность не превышает 20 процентов. Главу компании-концессионера отправили в СИЗО, его подозревают в крупных хищениях.