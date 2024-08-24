Настоящими алтайскими блюдами кормят на курорте «Манжерок» в Горном Алтае

Posted 24 августа, 13:38
Published 24 августа, 13:38
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
23 августа свои национальные блюда представили Онгудайский, Чемальский, Усть-Коксинский, Майминский районы. Все блюда готовили коренные жители. Получилась настоящая, традиционная еда.
Основа алтайской кухни — молочные продукты, мясо, крупы (преимущественно талкан — молотый ячмень), немного теста (в основном, в виде лепешек).
Базой для многих кисломолочных продуктов выступает чеген. Его готовят не из сырого, а из кипяченого молока на закваске.
Из чегена делают аарчи (с ударением на последний слог) — еще одно популярное базовое блюдо у алтайских народов. Это кисломолочный творожок. Из него готовят курут — твердый копченый сыр с очень пикантным вкусом.
«Для этого аарчи сушили, заготавливая на зиму. На мастер-классе из аарчи мы готовим десерт со свежей ягодой и посыпаем кедровыми орешками. Всё это поливаем медом. Получается вкусное, полезное и крайне сытное блюдо», — говорит участница.
Это деликатесное блюдо из внутренностей желудка барана — родственник знаменитого кушанья дьёргём. Начинка — рис, овощи, мясо и жир.
Куда без мяса. В особенном почете у алтайских народов — баранина. На мастер-классе можно было понаблюдать за приготовлением бараньих ребрышек в собственном соку в казане. На приготовление уходит час, говорит повар.
«Мы туда не добавляем лука, только маринуем в минералке. Добавляем лишь соль и черный перец».
Запивать сытные блюда предлагали чаем на молоке из ферментированного бадана. По желанию можно было добавить мед — очень ароматный.
Ведущий мастер-класса Чингис Сортоев рассказал корреспонденту, что вырос на этих блюдах.
«Я чистокровный алтаец, с детства мы едим чок-чоки, курут, чеген, в данный момент он стоит у меня в холодильнике. Это многовековая еда, которая постоянно присутствует в нашей жизни».
Фестиваль «Большой Алтай» проходит впервые. Организатором выступил всесезонный курорт Сбера «Манжерок». Событие носит международный масштаб, свое искусство демонстрируют представители пяти стран — всего более 500 артистов.