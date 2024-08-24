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Posted 24 августа, 13:38

Published 24 августа, 13:38

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Настоящими алтайскими блюдами кормят на курорте «Манжерок» в Горном Алтае

Настоящими алтайскими блюдами кормят на курорте «Манжерок» в Горном Алтае

24 августа 2024, 13:38
Фото: пресс-служба курорта «Манжерок»
С 21 по 25 августа на внесезонном курорте «Манжерок» проходит международный фестиваль «Большой Алтай», объединивший культуру разных народов, в том числе, кулинарию.

23 августа свои национальные блюда представили Онгудайский, Чемальский, Усть-Коксинский, Майминский районы. Все блюда готовили коренные жители. Получилась настоящая, традиционная еда.

Основа алтайской кухни — молочные продукты, мясо, крупы (преимущественно талкан — молотый ячмень), немного теста (в основном, в виде лепешек).

В чашке — тот самый легендарный кисломолочный напиток чегенВ чашке — тот самый легендарный кисломолочный напиток чеген
Шарики сделаны из талканаШарики сделаны из талкана
В чашке — тот самый легендарный кисломолочный напиток чеген
Фото: Алёна Рогонова / atas.info

Базой для многих кисломолочных продуктов выступает чеген. Его готовят не из сырого, а из кипяченого молока на закваске.

Шарики сделаны из талканаШарики сделаны из талкана
Из творожного сыра аарчи готовили вкусный десерт с ягодой и кедровыми орешкамиИз творожного сыра аарчи готовили вкусный десерт с ягодой и кедровыми орешками
Шарики сделаны из талкана
Фото: пресс-служба курорта «Манжерок»

Из чегена делают аарчи (с ударением на последний слог) — еще одно популярное базовое блюдо у алтайских народов. Это кисломолочный творожок. Из него готовят курут — твердый копченый сыр с очень пикантным вкусом.

«Для этого аарчи сушили, заготавливая на зиму. На мастер-классе из аарчи мы готовим десерт со свежей ягодой и посыпаем кедровыми орешками. Всё это поливаем медом. Получается вкусное, полезное и крайне сытное блюдо», — говорит участница.
Фото: пресс-служба курорта «Манжерок»

Это деликатесное блюдо из внутренностей желудка барана — родственник знаменитого кушанья дьёргём. Начинка — рис, овощи, мясо и жир.

Бараньи ребрышки в собственном сокуБараньи ребрышки в собственном соку
Бараньи ребрышки в собственном соку
Фото: Алёна Рогонова / atas.info

Куда без мяса. В особенном почете у алтайских народов — баранина. На мастер-классе можно было понаблюдать за приготовлением бараньих ребрышек в собственном соку в казане. На приготовление уходит час, говорит повар.

«Мы туда не добавляем лука, только маринуем в минералке. Добавляем лишь соль и черный перец».
Чай из ферментированного бадана на молокеЧай из ферментированного бадана на молоке
Чай из ферментированного бадана на молоке
Фото: Алёна Рогонова / atas.info

Запивать сытные блюда предлагали чаем на молоке из ферментированного бадана. По желанию можно было добавить мед — очень ароматный.

Ведущий мастер-класса Чингис Сортоев вырос на национальной едеВедущий мастер-класса Чингис Сортоев вырос на национальной еде
Ведущий мастер-класса Чингис Сортоев вырос на национальной еде
Фото: пресс-служба курорта «Манжерок»

Ведущий мастер-класса Чингис Сортоев рассказал корреспонденту, что вырос на этих блюдах.

«Я чистокровный алтаец, с детства мы едим чок-чоки, курут, чеген, в данный момент он стоит у меня в холодильнике. Это многовековая еда, которая постоянно присутствует в нашей жизни».
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Фестиваль «Большой Алтай» проходит впервые. Организатором выступил всесезонный курорт Сбера «Манжерок». Событие носит международный масштаб, свое искусство демонстрируют представители пяти стран — всего более 500 артистов.

Фото: пресс-служба курорта «Манжерок»
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