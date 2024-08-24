О перспективах строительства железной дороги в Республике Алтай рассказал министр

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Министр туризма подчеркнул, что развитие железнодорожной сети способно негативно сказаться на регионе. Такое заявление Эрчим Сарбашев сделал в ходе общения с журналистами на фестивале «Большой Алтай» на всесезонном курорте «Манжерок».
«С точки зрения экономики — да, но с точки зрения сохранения региона — вопрос открытый», — лаконично ответил министр туризма.
Фестиваль «Большой Алтай» проходит впервые. Организаторы — всесезонный курорт Сбера «Манжерок» — собрали более 500 артистов из пяти стран. Географически Большой Алтай включает в себя ряд регионов, куда входят Россия, Монголия, Китай, Казахстан.