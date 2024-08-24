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О перспективах строительства железной дороги в Республике Алтай рассказал министр

О перспективах строительства железной дороги в Республике Алтай рассказал министр

24 августа 2024, 08:11
Фото: Алёна Рогонова / atas.info
В Республике Алтай нет железной дороги, а ближайшая станция находится в Алтайском крае — в Бийске. С чем это связано, рассказал министр туризма региона Эрчим Сарбашев.

Министр туризма подчеркнул, что развитие железнодорожной сети способно негативно сказаться на регионе. Такое заявление Эрчим Сарбашев сделал в ходе общения с журналистами на фестивале «Большой Алтай» на всесезонном курорте «Манжерок».

«С точки зрения экономики — да, но с точки зрения сохранения региона — вопрос открытый», — лаконично ответил министр туризма.
О вкладе фестивалей в развитие туризма рассказал министр Республики Алтай
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Также Эрчим Сарбашев рассказал о плюсах и минусах большого потока туристов в Республику Алтай.

Фестиваль «Большой Алтай» проходит впервые. Организаторы — всесезонный курорт Сбера «Манжерок» — собрали более 500 артистов из пяти стран. Географически Большой Алтай включает в себя ряд регионов, куда входят Россия, Монголия, Китай, Казахстан.

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#Алёна Рогонова#Транспорт#Россия#Железная дорога#Горный Алтай
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