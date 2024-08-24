О вкладе фестивалей в развитие туризма рассказал министр Республики Алтай

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:23
С 21 по 25 августа на внесезонном курорте Сбера «Манжерок» проходит фестиваль «Большой Алтай». Насыщенная программа объединила искусство разных направлений: музыка, фотография, театр, гастрономия. Артисты из пяти стран показали колорит Большого Алтая. Свое творчество представили гости из России, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии. Министр туризма Республики Алтай Эрчим Сарбашев дал свою оценку событию, а также рассказал о минусах активного внимания к региону.
«Событийный календарь Республики Алтай очень богат, но фестиваль „Большой Алтай“ — событие ключевое. Фестиваль является значимым мероприятием для региона. Я надеюсь, что в следующем году он станет еще более масштабным и насыщенным».
«В связи с появлением в регионе большого инвестора, реализации проекта „Манжерок“, экосистема туризма изменилась в корне. Мы по-новому посмотрели на наших гостей, мы увидели, что есть тренд на культурно-познавательный туризм, на этнотуризм. „Манжерок“ создает уникальный продукт».
За год количество гостей региона превысило 2,5 млн человек. Туризм является одним из источников доходов бюджета Республики Алтай, но в этом есть и минусы.
«Нагрузка на территорию растет, в этом есть и свои минусы, овертуризм (резкий рост популярности места, массовый туризм, влекущий за собой негативные последствия. — Прим. ред.) не всегда хорош. После закрытия активного туристического сезона мы получаем гору мусора. Помимо этого мы ощущаем нагрузку на наше археологическое наследие, на ландшафт, на уникальную природу. Это будет являться приоритетом при совместной работе с руководством Республики. Мы постараемся сбалансировать поток гостей для сохранения нашего уникального региона», — говорит Эрчим Сарбашев.
25% территорий Республики Алтай относятся к особо охраняемым. 45 природных памятников являются «жемчужинами» региона и выступают объектами притяжения туристов.
Фестиваль «Большой Алтай» проходит при поддержке правительства региона.
Также министр предупредил туристов, что на горах нельзя оставлять надписи, даже если это ваше имя или признание в любви. За это предусмотрено административное наказание.