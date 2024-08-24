Популярный у новосибирцев горнолыжный курорт примет Чемпионат России-2025

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:24
Главные всероссийские соревнования грядущего горнолыжного сезона пройдут в Республике Алтай. Российская федерация горнолыжного спорта выбрала в качестве локаций всесезонный курорт «Манжерок» и горнолыжный комплекс «Благодать» в Белокурихе.
Выбор «Манжерока» в качестве локации для престижных состязаний не случаен. С момента запуска первого подъемника в 2019 году курорт не перестает развиваться. Сегодня здесь есть высококлассные трассы для всех горнолыжных дисциплин и инфраструктура, необходимая для профессионального спорта и комфортного размещения гостей.
«Для этого (Чемпионата России. — Прим. ред.) мы сделали отдельные трассы, гости не заметят никакого дискомфорта в дни соревнований», — сказал Владимир Щербинин.
Чемпионат России по горнолыжному спорту-2025 стартует в «Манжероке», соревнования пройдут с 14 по 17 февраля. Спортсмены будут состязаться в слаломе и слаломе-гиганте. С 18 по 20 февраля соревнования переместятся в Алтайский край, где участники будут бороться за медали в параллельном слаломе.
Гендиректор курорта «Манжерок» объявил, что уже в 2024 году запустят два новых подъемника и откроют новые горнолыжные трассы.