Популярный у новосибирцев горнолыжный курорт примет Чемпионат России-2025

Выбор «Манжерока» в качестве локации для престижных состязаний не случаен. С момента запуска первого подъемника в 2019 году курорт не перестает развиваться. Сегодня здесь есть высококлассные трассы для всех горнолыжных дисциплин и инфраструктура, необходимая для профессионального спорта и комфортного размещения гостей.