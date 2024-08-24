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Скандалы были в школах

Самые скандальные школы 2024 года назвали в Новосибирске

24 августа 2024, 06:09
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Скандалы были в школах
Опубликованы самые резонансные случаи в школах Новосибирска в связи с событиями 2024 года.

Недавний скандальный инцидент произошел в гимназии «Горностай». Родители учеников пожаловались на постоянные поборы со стороны классных руководителей. Речь идет об учителях начальных классов. Деньги собирали с каждой семьи первоклассников. Всего за короткое время родители отдали 280 тысяч рублей. Эти средства якобы шли на ремонт и канцелярию. Сейчас проводится проверка.

В школе №199 тоже был скандал с первым классом. Там педагог тоже якобы собирал средства на разные школьные нужды, но совсем нецелесообразные. Например, у каждого ученика было по 21 тетради. Также классный руководитель не разрешал пить детям воду из кулера, так как не все сдавали на него деньги.

Школа №46 тоже славится вопиющим инцидентом: дети мигрантов вымогали деньги у инвалида. Они просили у него 1000 рублей, пишет «АиФ Новосибирск». Когда информация дошла до родителей, те обратились к руководству школы, но действий никаких не последовало. После распространения этой новости, в дело вмешался глава СКР Александр Бастрыкин.

Ранее была опубликована подборка пяти худших школ города.

Названы лучшие школы и лицеи страны, выпускающие успешных детей
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#Эмилия Губарева#Образование#Новосибирск#Школа#Скандал
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