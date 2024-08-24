Самые скандальные школы 2024 года назвали в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Недавний скандальный инцидент произошел в гимназии «Горностай». Родители учеников пожаловались на постоянные поборы со стороны классных руководителей. Речь идет об учителях начальных классов. Деньги собирали с каждой семьи первоклассников. Всего за короткое время родители отдали 280 тысяч рублей. Эти средства якобы шли на ремонт и канцелярию. Сейчас проводится проверка.
В школе №199 тоже был скандал с первым классом. Там педагог тоже якобы собирал средства на разные школьные нужды, но совсем нецелесообразные. Например, у каждого ученика было по 21 тетради. Также классный руководитель не разрешал пить детям воду из кулера, так как не все сдавали на него деньги.
Школа №46 тоже славится вопиющим инцидентом: дети мигрантов вымогали деньги у инвалида. Они просили у него 1000 рублей, пишет «АиФ Новосибирск». Когда информация дошла до родителей, те обратились к руководству школы, но действий никаких не последовало. После распространения этой новости, в дело вмешался глава СКР Александр Бастрыкин.
Ранее была опубликована подборка пяти худших школ города.