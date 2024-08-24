Самые скандальные школы 2024 года назвали в Новосибирске

В школе №199 тоже был скандал с первым классом. Там педагог тоже якобы собирал средства на разные школьные нужды, но совсем нецелесообразные. Например, у каждого ученика было по 21 тетради. Также классный руководитель не разрешал пить детям воду из кулера, так как не все сдавали на него деньги.