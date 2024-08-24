Список пострадавших: стали известны подробности ДТП с автобусом под Новосибирском

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Все произошло по пути в Черепаново. С управлением автобуса не справился водитель. Транспортное средство съехало в кювет. В салоне были пассажиры.
Десять человек получили травмы и попали в больницу. Это были женщины 1953, 1965, 1985 годов рождения, мужчина 1992 года, три девочки-подростка 2007 года, девочка 2008 и девочка 2023 года рождения. Водитель не пострадал.
Теперь все обстоятельства случившейся аварии установят правоохранители. Следком уже возбудил дело.