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Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

10 человек пострадали

Список пострадавших: стали известны подробности ДТП с автобусом под Новосибирском

24 августа 2024, 10:17
Фото: ГАИ
10 человек пострадали

Стали известны подробности ДТП с пассажирским автобусом на новосибирской трассе

Автобус разбился вместе с пассажирами на трассе в Новосибирской области, подробности сообщили в ГАИ.

Все произошло по пути в Черепаново. С управлением автобуса не справился водитель. Транспортное средство съехало в кювет. В салоне были пассажиры.

Десять человек получили травмы и попали в больницу. Это были женщины 1953, 1965, 1985 годов рождения, мужчина 1992 года, три девочки-подростка 2007 года, девочка 2008 и девочка 2023 года рождения. Водитель не пострадал.

Теперь все обстоятельства случившейся аварии установят правоохранители. Следком уже возбудил дело.

Появились страшные кадры ДТП с пассажирским автобусом под Новосибирском
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Пострадавшие#Черепаново
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