Сувенирные жетоны на 1,8 млн рублей заказал новосибирский метрополитен

Сувенирные жетоны заказывают метрополитены других российских городов, они становятся предметом коллекционирования. Например, подобный сувенир, выпущенный в 2015 году к 80-летию московского метрополитена, продают на сайтах бесплатных объявлений за 1000 рублей.