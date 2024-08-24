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Стоимость одного жетона составит 183 рубля

Сувенирные жетоны на 1,8 млн рублей заказал новосибирский метрополитен

24 августа 2024, 09:21
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Стоимость одного жетона составит 183 рубля
Всего будет изготовлено 10 тысяч жетонов, следует из материалов сайта госзакупок.

МУП «Новосибирский метрополитен» заключил договор на поставку 10 тысяч сувенирных жетонов на общую сумму 1,83 млн рублей. Таким образом один жетон обойдется транспортному предприятию в 183 рубля.

Извещение о проведении электронного аукциона не размещалось, поскольку была проведена закупка у единственного поставщика, относящегося к категории мелкого и среднего предпринимательства. Закон допускает такую возможность.

Сувенирные жетоны заказывают метрополитены других российских городов, они становятся предметом коллекционирования. Например, подобный сувенир, выпущенный в 2015 году к 80-летию московского метрополитена, продают на сайтах бесплатных объявлений за 1000 рублей.

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#Транспорт#Новосибирск#Метро#Закупка#Сувениры
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