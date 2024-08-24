Сувенирные жетоны на 1,8 млн рублей заказал новосибирский метрополитен

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
МУП «Новосибирский метрополитен» заключил договор на поставку 10 тысяч сувенирных жетонов на общую сумму 1,83 млн рублей. Таким образом один жетон обойдется транспортному предприятию в 183 рубля.
Извещение о проведении электронного аукциона не размещалось, поскольку была проведена закупка у единственного поставщика, относящегося к категории мелкого и среднего предпринимательства. Закон допускает такую возможность.
Сувенирные жетоны заказывают метрополитены других российских городов, они становятся предметом коллекционирования. Например, подобный сувенир, выпущенный в 2015 году к 80-летию московского метрополитена, продают на сайтах бесплатных объявлений за 1000 рублей.