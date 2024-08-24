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Published Сегодня, 07:52

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Updated Сегодня, 08:52

Дело не могут рассматривать

В федеральный розыск объявили новосибирскую активистку Яну Дробноход

24 августа 2024, 07:52
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Дело не могут рассматривать
Активистку из Новосибирска суд объявил в розыск федерального масштаба, сообщают источники, знакомые с ходом процесса.

Дело активистки за регулярные нарушения правил проведения митингов и пикетов рассматривал Центральный районный суд.

Яна Дробноход получала множество штрафов в 30 тысяч рублей за пикеты, но на этом она не останавливалась. Тогда, в очередной раз, суд назначил ей штраф в размере 40 тысяч рублей, но прокуратура оспорила данное решение и дело пустили на пересмотр.

Известно, что активистка ранее проживала в Калининграде, но затем исчезла без вести. Теперь ее разыскивают, ведь дело без нее рассматривать не могут.

Ранее новосибирских скандальных застройщиков депортировали прямо из Камбоджи — они обманули покупателей квартир на 300 млн рублей.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Суд#Розыск#Пикет
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