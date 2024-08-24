В федеральный розыск объявили новосибирскую активистку Яну Дробноход

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Дело активистки за регулярные нарушения правил проведения митингов и пикетов рассматривал Центральный районный суд.
Яна Дробноход получала множество штрафов в 30 тысяч рублей за пикеты, но на этом она не останавливалась. Тогда, в очередной раз, суд назначил ей штраф в размере 40 тысяч рублей, но прокуратура оспорила данное решение и дело пустили на пересмотр.
Известно, что активистка ранее проживала в Калининграде, но затем исчезла без вести. Теперь ее разыскивают, ведь дело без нее рассматривать не могут.
Ранее новосибирских скандальных застройщиков депортировали прямо из Камбоджи — они обманули покупателей квартир на 300 млн рублей.