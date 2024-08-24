В федеральный розыск объявили новосибирскую активистку Яну Дробноход

Яна Дробноход получала множество штрафов в 30 тысяч рублей за пикеты, но на этом она не останавливалась. Тогда, в очередной раз, суд назначил ей штраф в размере 40 тысяч рублей, но прокуратура оспорила данное решение и дело пустили на пересмотр.