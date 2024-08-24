В Новосибирске нет денег на содержание ливневой канализации

Ситуация с ливневой канализаций в Новосибирске критическая. Прокуратура через суд требует от властей незамедлительно начать строительство новых подземных коллекторов. Мэрия, в свою очередь, заявляет — денег в бюджете на эти цели в ближайшие годы не запланировано.