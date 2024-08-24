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Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Такая картина после каждого сильного дождя наблюдается в разных районах города

В Новосибирске нет денег на содержание ливневой канализации

24 августа 2024, 06:25
Фото: Наталья Кривошапова
Такая картина после каждого сильного дождя наблюдается в разных районах города
Муниципальная компания «Метро МиР» не может в полной мере обслуживать подземные коллекторы, сообщили в мэрии.

Предприятие «Метро МиР», в чьи обязанности входит строительство и обслуживание подземных сооружений, не может поддерживать «ливневку» в надлежащем состоянии. Это следует из ответа муниципалитета на запрос юриста Евгения Митрофанова (копия имеется в распоряжении редакции).

«В настоящий момент МП „Метро МиР“ испытывает финансовые трудности, поэтому не может осуществлять работы по содержанию ливневой канализации в полном объеме», — говорится в документе за подписью и. о. первого заместителя мэра Иосифа Кодалаева.

Ситуация с ливневой канализаций в Новосибирске критическая. Прокуратура через суд требует от властей незамедлительно начать строительство новых подземных коллекторов. Мэрия, в свою очередь, заявляет — денег в бюджете на эти цели в ближайшие годы не запланировано.

Автомобилисты к таким ситуациям уже привыкли
Видео: atas.info

После каждого сильного дождя городские улицы превращаются в настоящие реки. На строительство необходимой инфраструктуры для отведения воды необходимо, как минимум, 40 миллиардов рублей. Размер расходной части городского бюджета в 2024 году — 85,2 млрд рублей.

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