В Новосибирске нет денег на содержание ливневой канализации

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Предприятие «Метро МиР», в чьи обязанности входит строительство и обслуживание подземных сооружений, не может поддерживать «ливневку» в надлежащем состоянии. Это следует из ответа муниципалитета на запрос юриста Евгения Митрофанова (копия имеется в распоряжении редакции).
«В настоящий момент МП „Метро МиР“ испытывает финансовые трудности, поэтому не может осуществлять работы по содержанию ливневой канализации в полном объеме», — говорится в документе за подписью и. о. первого заместителя мэра Иосифа Кодалаева.
Ситуация с ливневой канализаций в Новосибирске критическая. Прокуратура через суд требует от властей незамедлительно начать строительство новых подземных коллекторов. Мэрия, в свою очередь, заявляет — денег в бюджете на эти цели в ближайшие годы не запланировано.
После каждого сильного дождя городские улицы превращаются в настоящие реки. На строительство необходимой инфраструктуры для отведения воды необходимо, как минимум, 40 миллиардов рублей. Размер расходной части городского бюджета в 2024 году — 85,2 млрд рублей.