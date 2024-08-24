Военнослужащий погиб на глазах двух влюбленных в него девушек под Новосибирском

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Все случилось еще в июле. Военнослужащий, которому 22 года, решил выяснить отношения между своими девушками. Одна была нынешняя (ей 16 лет), а другая бывшая (ей 18). В прошлом они были лучшими подругами, но парень ушел от одной к другой и после этого отношения подруг испортились.
Обе были влюблены в новосибирца. Он пригласил их на разговор, который проходил на полигоне. Девушки пришли. В качестве шутки он залез на дерево, кричал о любви одной и в один момент произошла трагедия. Сук, на котором стоял военный, рухнул, а упал он на землю неудачно.
Сибиряк скончался на месте, скорая помощь ему помочь не смогла, пишет КП-Новосибирск. Не все сослуживцы верят в эту случайную смерть. В деле разбирается прокуратура. Известно, что у погибшего остался сын от первого брака.
Молодую мать двоих детей жестоко убил ее возлюбленный.