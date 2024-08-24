atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Мужчина погиб

Военнослужащий погиб на глазах двух влюбленных в него девушек под Новосибирском

24 августа 2024, 11:39
Фото: Изображение Midjourney
Мужчина погиб
Новосибирец погиб на глазах двух влюбленных в него девушек, свою версию рассказала одна из возлюбленных.

Все случилось еще в июле. Военнослужащий, которому 22 года, решил выяснить отношения между своими девушками. Одна была нынешняя (ей 16 лет), а другая бывшая (ей 18). В прошлом они были лучшими подругами, но парень ушел от одной к другой и после этого отношения подруг испортились.

Обе были влюблены в новосибирца. Он пригласил их на разговор, который проходил на полигоне. Девушки пришли. В качестве шутки он залез на дерево, кричал о любви одной и в один момент произошла трагедия. Сук, на котором стоял военный, рухнул, а упал он на землю неудачно.

Сибиряк скончался на месте, скорая помощь ему помочь не смогла, пишет КП-Новосибирск. Не все сослуживцы верят в эту случайную смерть. В деле разбирается прокуратура. Известно, что у погибшего остался сын от первого брака.

Молодую мать двоих детей жестоко убил ее возлюбленный.

Новосибирец заживо сгорел при пожаре на даче — названа причина происшествия
Узнать подробнее
Читайте также:
В страшном ДТП под Новосибирском погиб водитель фуры — жуткие кадрыЖуткая смерть: водитель врезался в две фуры и погиб на новосибирской трассеНовосибирцы устроили ДТП на Алтае: один человек погиб
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Гибель#Военный#Трагедия#18+
Подпишитесь
Замуж позвал певицу Мари Краймбрери блогер из Новосибирска Дава
Сегодня, 08:36
Срочно. Минздрав взыскал с ГК «ВИС» 8,6 млн рублей за срыв «поликлинической концессии»
Сегодня, 07:24
Пожилой мужчина задохнулся в погребе в Новосибирске
Вчера, 12:39
Пролетел на красный свет: школьника сбил лихач на дорогом авто в Новосибирске
Вчера, 10:04
Канал незаконной миграции накрыли силовики в Новосибирске
Вчера, 06:57
В мошенничестве на 40 млн обвинили закупщицу с форума для мамочек
Вчера, 05:23