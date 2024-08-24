Военнослужащий погиб на глазах двух влюбленных в него девушек под Новосибирском

Все случилось еще в июле. Военнослужащий, которому 22 года, решил выяснить отношения между своими девушками. Одна была нынешняя (ей 16 лет), а другая бывшая (ей 18). В прошлом они были лучшими подругами, но парень ушел от одной к другой и после этого отношения подруг испортились.