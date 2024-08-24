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Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

Пара сыграет свадьбу

Замуж позвал певицу Мари Краймбрери блогер из Новосибирска Дава

24 августа 2024, 08:36
Фото: соцсети
Пара сыграет свадьбу
Предложение руки и сердца сделал новосибирский блогер знаменитой певице, с которой он состоит в отношениях, о чем сообщается в соцсетях.

Давид Манукян, больше известный как Дава, решился на серьезный шаг. Он встречается с певицей Мари Краймбрери.

На безымянном пальце у артистки заметили кольцо с бриллиантом. У многих поклонников тут же сложился пазл. Затем Мари опубликовала фото, где кольцо на ее руке трудно было не заметить.

Бывшая девушка Давида Ольга Бузова могла рассорить пару, так как она поцеловала экс-бойфренда на одном шоу. Девушка всячески проверяла чувства партнера, а в конце сказала, что ничего не чувствует. После шоу роман Давы и Мари стал публичным.

Бывшая новосибирского блогера Давы Ольга Бузова застряла в сибирской деревне
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