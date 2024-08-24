Замуж позвал певицу Мари Краймбрери блогер из Новосибирска Дава

Бывшая девушка Давида Ольга Бузова могла рассорить пару, так как она поцеловала экс-бойфренда на одном шоу. Девушка всячески проверяла чувства партнера, а в конце сказала, что ничего не чувствует. После шоу роман Давы и Мари стал публичным.