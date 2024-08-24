Замуж позвал певицу Мари Краймбрери блогер из Новосибирска Дава

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Давид Манукян, больше известный как Дава, решился на серьезный шаг. Он встречается с певицей Мари Краймбрери.
На безымянном пальце у артистки заметили кольцо с бриллиантом. У многих поклонников тут же сложился пазл. Затем Мари опубликовала фото, где кольцо на ее руке трудно было не заметить.
Бывшая девушка Давида Ольга Бузова могла рассорить пару, так как она поцеловала экс-бойфренда на одном шоу. Девушка всячески проверяла чувства партнера, а в конце сказала, что ничего не чувствует. После шоу роман Давы и Мари стал публичным.