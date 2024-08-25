День рождения Янки Дягилевой отметят независимым концертом в Новосибирске

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
В Новосибирске музыканты устраивают концерт в честь Янки Дягилевой, погибшей при невыясненных обстоятельствах весной 1991 года.
Как рассказал Atas.Info один из организаторов концерта Сергей Гапонов, было решено устроить камерный концерт.
«Пока идут переговоры насчет уже официального „Янкиного дня“, мы с Юлей Собачко и Валерой Григорьевым решили отметить день рождения Янки концертом. Ждем всех», — сказал организатор. На концерте выступят группа «Школа», «Изылы!» и другие.