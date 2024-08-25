Грязь и вонь: как выглядит парк «Каменка» в Новосибирске за 400 млн рублей

Проект парка «Каменка» в пойме одноименной реки с подачи бывшего вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой принято называть «уникальным». Считается, что это будет первый затапливаемый речными водами парк в России. Его строят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и зона отдыха должна была принять горожан еще осенью 2023 года. Но подрядчик не справился. Позже было заявлено, что сдача парка перенесена на конец лета 2024. Гражданская активистка Елена Гавровская прогулялась по территории и уверена — сроки будут сорваны в очередной раз.