Грязь и вонь: как выглядит парк «Каменка» в Новосибирске за 400 млн рублей

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
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Updated Сегодня, 03:19
Проект парка «Каменка» в пойме одноименной реки с подачи бывшего вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой принято называть «уникальным». Считается, что это будет первый затапливаемый речными водами парк в России. Его строят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и зона отдыха должна была принять горожан еще осенью 2023 года. Но подрядчик не справился. Позже было заявлено, что сдача парка перенесена на конец лета 2024. Гражданская активистка Елена Гавровская прогулялась по территории и уверена — сроки будут сорваны в очередной раз.
Суммарно на создание этого парка потратили почти 400 млн рублей. Но никто из проектировщиков, похоже, не подумал, что в Каменку неочищенные канализационные стоки сбрасывают как дома частного сектора, так и новые многоквартирные дома, построенные поблизости. Вносят свою лепту отдел полиции «Дзержинский» и административное здание регионального управления ГУФСИН на проспекте Дзержинского. Соответственно, запах здесь стоит специфический. Иногда он ослабевает, а порой воняет просто ужасно. В результате за еще несуществующей зеленой зоной прочно закрепилось народной название «первый затапливаемый фекалиями парк».
Когда дома в округе будут подключены к городской системе канализации, власти точно сказать не могут. В региональном МинЖКХ в 2024 году сообщали, что начата разработка строительства насосной станции в районе улицы Техническая, но точных сроков завершения работ не называлось.
Между тем, есть и еще одна проблема: улицы частного сектора, ведущие к парку, во время дождей превращаются в бурлящие реки, несущие вниз грязь и мусор.
«Проект совершенно не продуман, не учтена масса факторов — наличие ливневых стоков, загрязнение речной воды и берегов, разрушение склонов. Не сомневаюсь, что заказчик сумеет представить горожанам несколько видовых фотографий в качестве отчёта, которые будут выглядеть в целом не так плохо. А люди, которые в этой местности никогда не бывали, даже решат, что парк вполне удался… Но дело-то не в отдельных конструкциях, а в том, как локация будет функционировать в целом», — заявила редакции Atas.Info Елена Гавровская.
Состояние лестницы с улицы Королева внушает большие опасения. Ее воткнули прямо в неукрепленный склон. Грунт под ней размывается текущими сверху дождевыми водами.
Формально срок исполнения муниципального контракта на строительство парка завершается 15 октября текущего года. Подрядчиком, выбранным еще в 2021 году, выступает ООО «ПСК „Развитие“. Компания основана в Новосибирске в 2010 году, единоличным владельцем является ее генеральный директор Николай Бакшеев. По итогам 2023 года организация отчиталась о чистой прибыли в размере 192 тысяч рублей.
ПСК «Развитие» не впервой срывать выполнение муниципальных контрактов. В 2019 году МУП «Горводоканал» расторг договор на реконструкцию канализационного коллектора на улице Кошурникова — «Развитие» не справилось со взятыми на себя обязательствами. В 2020 ГКУ НСО «Мост» разорвало контракт с компаний Башкеева на работы по подготовке стройплощадки и выносу канализационных сетей из зоны строительства 4 моста через Обь, в 2021 контракт с ПСК «Развитие» на услуги по холодному водоснабжению разорвало МКУ «УЖКХ».
А осенью 2023 года грандиозный скандал с привлечением Генеральной прокуратуры разгорелся в Улан-Уде. Там «Развитие» не смогло в срок завершить реконструкцию городских теплосетей.
15 августа ООО «ТД „Электротехмонтаж“ заявило о намерении намерении обратиться в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании должника ООО „ПСК „Развитие“ банкротом. Общая исковая нагрузка по делам, в которых „Развитие“ выступает в качестве ответчика, на текущий момент составляет 52,5 млн рублей.
«Сейчас к посещению „Каменку“ рекомендовать не могу ни маломобильным, ни мамам с маленькими детьми и колясками, ни велосипедистам. Да и всем, кто не любит гнус, сомнительные запашки, грязь и компанию немаленьких собак, шныряющих здесь на самовыгуле. Сколько ещё сил и средств потребуется, чтобы довести до ума начатое — даже и вообразить не могу!», — резюмирует Елена Гавровская.