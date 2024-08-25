Новосибирский зоопарк празднует день рождения — показываем, что там происходит

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Новосибирский зоопарк отмечает свой 77-й день рождения. По традиции праздник устраивается в последний выходной августа.
Зоопарк столицы Сибири — один из самых больших в России. На его территории живут более 12 тысяч животных. Сейчас он специализируется на разведении кошачьих и куньих.
Новосибирцев и гостей города, пришедших на праздник, ожидает цирковое выступление «Пушистик шоу», розыгрыш призов от хоккейного клуба «Сибирь» и выступление группы «Игра слов», и это не весь список.
Вечером на главной аллее зоопарка состоится парад работающей там техники. Праздник завершится в 21 час зрелищными залпами серпантина.
Напомним, в новосибирском зоопарке не так давно родился детеныш у белолицых обезьян.