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Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Новосибирский зоопарк празднует день рождения — показываем, что там происходит

Новосибирский зоопарк празднует день рождения — показываем, что там происходит

25 августа 2024, 07:47
Фото: atas.info
Новосибирскому зоопарку — 77 лет, дождь не помешал гостям праздника, сообщает корреспондент Atas.Info.

Новосибирский зоопарк отмечает свой 77-й день рождения. По традиции праздник устраивается в последний выходной августа.

Зоопарк столицы Сибири — один из самых больших в России. На его территории живут более 12 тысяч животных. Сейчас он специализируется на разведении кошачьих и куньих.

Гостей праздника на входе встречали фотографы.Гостей праздника на входе встречали фотографы.
Гостей праздника на входе встречали фотографы.
Фото: atas.info

Новосибирцев и гостей города, пришедших на праздник, ожидает цирковое выступление «Пушистик шоу», розыгрыш призов от хоккейного клуба «Сибирь» и выступление группы «Игра слов», и это не весь список.

Дождь не мешает любителям посмотреть на зверей.Дождь не мешает любителям посмотреть на зверей.
Дождь не мешает любителям посмотреть на зверей.
Фото: atas.info

Вечером на главной аллее зоопарка состоится парад работающей там техники. Праздник завершится в 21 час зрелищными залпами серпантина.

Напомним, в новосибирском зоопарке не так давно родился детеныш у белолицых обезьян.

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