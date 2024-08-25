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Published Сегодня, 09:11

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Updated Сегодня, 11:15

Тося Чайкина и наука: в Новосибирске начинается фестиваль ТехноАрт

Тося Чайкина и наука: в Новосибирске начинается фестиваль ТехноАрт

25 августа 2024, 09:11
Фото: atas.info
Новосибирский Центр культуры и отдыха «Победа» соберет поклонников науки на фестивале ТехноАрт.

26 августа в Новосибирске начинается большой фестиваль науки и искусства ТехноАрт, основные мероприятия которого пройдут возле и внутри центра культуры и отдыха «Победа». Организаторы утверждают, что это самое масштабное событие из подобных за Уралом. Редакция Atas.Info собрала все самые интересные мероприятия.

Архитектура

Этому направлению организаторы посвятили первый день фестиваля. В 12 часов на террасе клуба «Ночь» пройдет завтрак с доктором культурологии, профессором Архитектурной академии Галиной Паршуковой.

В этот день также откроется фотовыставка «Снимай науку», пройдут лекции «Живые стены» и «Уроки архитектуры от животных». В 19 часов стартует посвященный архитектуре квиз, а в 20.20 выступит группа «Несносные».

Театр

Во вторник, 27 августа, на «Завтрак с ученым» придет известный архитектор Игорь Поповский, который расскажет о театральных площадях Новосибирска, начало в 12 часов. В 15.30 начнется урок преподавателя и актрисы Марии Сорокиной «Искусство перевоплощения». После этого участников ждут на лекции «Изображаю или подражаю? Игры в мире животных».

В 19 часов актеры Первого театра покажут спектакль «Нервные клетки не восстанавливаются», затем начнется концерт кавер-группы «Винил Бэнд».

Фотография

На «Завтрак с ученым» 28 августа придет младший научный сотрудник Института ядерной физики Академгородка Новосибирска Александр Семенов. Он расскажет о фотоаппаратах, используемых учеными.

В 16 часов начнется встреча с Антоном Уницыным, он расскажет об уличной фотографии. В 17.30 стартует интеллектуальная битва ученых Science Slam Сибирь. Далее — квиз на тему фотографии.

Литература

29 августа, в четверг — литературный день. В полдень он начнется разговором «Использование компьютерных орнаментов в региональной айдентике». На этот раз участником «Завтрака с ученым» станет кандидат искусствоведения, доцент НГПУ Вячеслав Еськов.

В 16.30 Марина Шпильман (Тотальный диктант) в рамках Научного лектория расскажет, зачем на самом деле нужно читать. После лекции — Тотальный диктант с последующим разбором его итогов.

Интеллектуальная игра «Адреналин», организованная Информационным центром по атомной энергии, начнется в 18 часов, а уже через час зрителей ждут на Квартирнике писателя Александра Бессонова и актера театра «Красный факел» Андрея Яковлева.

В 20 часов на сцену выйдут и другие актеры театра — они покажут фрагменты из спектакля «Ромео и Джульетта».

Музыка

Пятница фестиваля Техноарт посвящена музыке. В «Завтраке с ученым» примет участие Юрий Ефременко, заместитель декана мехмата НГУ. «Много ли математики в музыке?» — так звучит тема завтрака.

В 12 часов пройдет показ документальных фильмов, а в 13.30 заместитель директора Института ядерной физики СО РАН Игорь Чуркин расскажет о работе научного учреждения, и люди каких профессий там нужны.

В 14.30 выпускник мехмата НГУ Герман Кузнецов расскажет о своей учебе, в 15.10 начнется лекция об управляемом термоядерном синтезе, сопровождаемая показом фильма.

В 16.10 — открытая репетиция хора «ХОРisМЫ», а в 17 часов начнется выпуск устного журнала «Язык Эйнштейна» от ИЦАЭ.

В 18 часов — мастер-класс от музыканта и телеведущего Александра Пушного, после его окончания — музыкальный квиз.

Большое выступление Александра Пушного начнется в 20 часов.

Кино

Суббота, 31 августа посвящена кино. В «Завтраке с ученым» примет участие кандидат биологических наук Наталья Смирнова, сотрудница Института почвоведения и агрохимии новосибирского Академгородка.

На КиноЛектории в 14 часов выступит Павел Меняйло, руководитель новосибирской кинокомпании «ЛБЛ». Он расскажет об искусственном интеллекте в кино. В 14.40 режиссер Юлия Киселева из Лаборатории научного кино 2.0 выступит на тему «Научное кино в эпоху -нейро, -кибер и ИИ».

В 17.40 начнется квиз на кино-тему, а в 18.45 — встреча с актером Евгением Цыгановым.

В 20 часов, после выступления местной группы «Рви меха» на сцену выйдет группа «МЕ4ТА» во главе с тем же Цыгановым.

Вечер завершится откртым показом фильма «Мастер и Маргарита», в котором главную роль сыграл Евгений Цыганов.

Танец

Последний день фестиваля, 1 сентября начнется с завтрака с кандидатом биологических наук Софьей Пантелеевой, сотрудницей Института экологии и систематики животных. «Потанцуем? Роль песни и пляски в поведении животных», так звучит тема встречи.

В 14 часов Старший преподаватель НГПУ и руководитель студии танца Танцериум Анастасия Меренюкова проведет интерактивную лекцию об интеграции науки и танца. В 15.30 Тамара Чучук из Института ядерной физики прочтет лекцию «2.5 Паскаля на кончиках пальцев или механика балета».

В 16.30 — танцевальный баттл, в 19.30 выступит группа La-La Band.

В 20.10 — концерт хэдлайнера фестиваля ТехноАрт, инди-исполнительницы Тоси Чайкиной.

Как уже сообщал Atas.Info, в заключительные дни фестиваля ТехноАрт улицу Ленина перекроют для проезда транспорта. Организаторы события напоминают, что для участия в некоторых мероприятиях фестиваля необходимо заранее зарегистрироваться.

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