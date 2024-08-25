Тося Чайкина и наука: в Новосибирске начинается фестиваль ТехноАрт

Во вторник, 27 августа, на «Завтрак с ученым» придет известный архитектор Игорь Поповский, который расскажет о театральных площадях Новосибирска, начало в 12 часов. В 15.30 начнется урок преподавателя и актрисы Марии Сорокиной «Искусство перевоплощения». После этого участников ждут на лекции «Изображаю или подражаю? Игры в мире животных».