Водитель Toyota Avensis насмерть сбил лося в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
В Новосибирской области владелец Toyota Avensis насмерть сбил лося, пытавшегося перейти оживленную трассу. Дорожный инцидент произошел в окрестностях деревни Вороново Мошковского района.
Последствия аварии запечатлел на видео проезжавший мимо подписчик паблика «АСТ-54». Он сообщил. что в сбившей зверя иномарке ехали два человека, они не пострадали.
В Госавтоинспекции региона дорожно-транспортное происшествие пока не прокомментировали.