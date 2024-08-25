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Водитель Toyota Avensis насмерть сбил лося в Новосибирской области

Водитель Toyota Avensis насмерть сбил лося в Новосибирской области

25 августа 2024, 04:07
Фото: 1MI
В Мошковском районе мужчина на иномарке сбил лося, животное умерло.

В Новосибирской области владелец Toyota Avensis насмерть сбил лося, пытавшегося перейти оживленную трассу. Дорожный инцидент произошел в окрестностях деревни Вороново Мошковского района.

Последствия аварии запечатлел на видео проезжавший мимо подписчик паблика «АСТ-54». Он сообщил. что в сбившей зверя иномарке ехали два человека, они не пострадали.

В Госавтоинспекции региона дорожно-транспортное происшествие пока не прокомментировали.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирская область#ДТП#Мошковский район#Toyota Avensis
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