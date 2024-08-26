Банкротство грозит подрядчику строительства парка «Каменка» в Новосибирске

ООО ТД «Электротехмонтаж» образована в 2014 году в Санкт-Петербурге, в качестве основной деятельности указана оптовая торговля производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами. Основными владельцами являются предприниматели Андрей Баев и Александр Кукса, доля каждого из них в компании составляет 41,51% По итогам 2023 года ТД «Электротехмонтаж» отчитался о чистой прибыли в размере 6,457 млрд рублей. Компания ведет очень активную деятельность в арбитражных судах различных регионов. С начала 2024 года она выступила истцом в 1048 делах на общую сумму 2,439 млрд рублей.