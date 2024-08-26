Банкротство грозит подрядчику строительства парка «Каменка» в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:54
ООО ТД «Электротехмонтаж» сообщило о намерении обратиться в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании должника ООО «ПСК „Развитие“ банкротом из-за невыполнения финансовых обязательств. Информация опубликована в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
О каком размере и характере задолженности идет речь, в сообщении не говорится. Вероятно, причиной стало неисполненное решение арбитража от 1 августа 2024 года, обязующее выплатить «ПСК „Развитие“ в пользу ТД „Электротехмонтаж“ 38,9 млн рублей за поставленный товар и 3,4 млн рублей неустойки на просрочку оплаты.
ООО ТД «Электротехмонтаж» образована в 2014 году в Санкт-Петербурге, в качестве основной деятельности указана оптовая торговля производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами. Основными владельцами являются предприниматели Андрей Баев и Александр Кукса, доля каждого из них в компании составляет 41,51% По итогам 2023 года ТД «Электротехмонтаж» отчитался о чистой прибыли в размере 6,457 млрд рублей. Компания ведет очень активную деятельность в арбитражных судах различных регионов. С начала 2024 года она выступила истцом в 1048 делах на общую сумму 2,439 млрд рублей.
ООО «Проектно-строительная корпорация „Развитие“ зарегистрирована в Новосибирске в 2010 году, единоличным владельцем является ее генеральный директор Николай Бакшеев. По итогам 2023 года организация отчиталась о чистой прибыли в размере 192 тысяч рублей.
«ПСК „Развитие“ в 2021 году была выбрана подрядчиком создания затапливаемого парка „Каменка“ в Дзержинском районе Новосибирска, который строят в рамках федеральной программы по благоустройству городских пространств. Все работы должны были быть завершены в прошлом году, однако подрядчик не выполнил взятых на себя обязательств. В 2019-21 годах из-за срывов договорных сроков в одностороннем порядке с „ПСК „Развитие“ разорвали крупные контракты МУП „Горводоканал“, ГКУ НСО „Мост“ и МКУ „УЖКХ“.
Муниципальный контракт на строительство «Каменки» был продлен до 15 октября 2024 года. Однако существуют серьезные сомнения, что он будет выполнен и в этот срок.