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Большинство бродячих животных стерилизуют и выпускают обратно

Более 40 млн рублей потратят на отлов бездомных животных в Новосибирской области

26 августа 2024, 11:55
Фото: 1MI
Большинство бродячих животных стерилизуют и выпускают обратно
Финансирование отлова животных, оставшихся без надзора, за год увеличено практически вдвое, сообщили в региональном управлении ветеринарии.

На мероприятия по отлову безнадзорных животных и содержание приютов для собак и кошек до конца 2024 года в регионе будет потрачено 40,5 млн рублей. Это практически в два раза больше, чем аналогичное финансирование (22,4 млн руб) в прошлом году.

Это средства выделяются муниципалитетам из бюджета Новосибирской области в виде субвенций, рассказал журналистам в пресс-центре агентства ТАСС представитель регионального управления ветеринарии Даниил Миловидов.

Сейчас идет подготовка к созданию нового приюта для безнадзорных животных в городе Татарске. Новосибирцы намерены взять на вооружение опыт Амурской области, где вместо строительства новых сооружений под приюты переоборудуют существующие неиспользуемые здания. Это, по словам Миловидова, существенно удешевляет процесс.

В течение первых шести месяцев текущего года сотрудники специальных службы поймали 438 безнадзорных животных. Большая часть были стерилизована, привита и выпущена на прежнее место обитания. 79 хвостатых забрали домой неравнодушные новосибирцы.

В обществе не прекращается дискуссия о возможности умерщвления бездомных собак и кошек. Федеральный центр отдал решение этого вопроса на уровень регионов, и единого мнения на этот счет нет. В некоторых областях уже приняты местные законы, разрешающие уничтожение животных. С другой стороны, уже есть судебные решения, признающий такой метод регулирования бродячих животных незаконным.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Собаки#Отлов#Приют#Кошки#Бездомные животные
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