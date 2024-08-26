Более 40 млн рублей потратят на отлов бездомных животных в Новосибирской области

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
На мероприятия по отлову безнадзорных животных и содержание приютов для собак и кошек до конца 2024 года в регионе будет потрачено 40,5 млн рублей. Это практически в два раза больше, чем аналогичное финансирование (22,4 млн руб) в прошлом году.
Это средства выделяются муниципалитетам из бюджета Новосибирской области в виде субвенций, рассказал журналистам в пресс-центре агентства ТАСС представитель регионального управления ветеринарии Даниил Миловидов.
Сейчас идет подготовка к созданию нового приюта для безнадзорных животных в городе Татарске. Новосибирцы намерены взять на вооружение опыт Амурской области, где вместо строительства новых сооружений под приюты переоборудуют существующие неиспользуемые здания. Это, по словам Миловидова, существенно удешевляет процесс.
В течение первых шести месяцев текущего года сотрудники специальных службы поймали 438 безнадзорных животных. Большая часть были стерилизована, привита и выпущена на прежнее место обитания. 79 хвостатых забрали домой неравнодушные новосибирцы.
В обществе не прекращается дискуссия о возможности умерщвления бездомных собак и кошек. Федеральный центр отдал решение этого вопроса на уровень регионов, и единого мнения на этот счет нет. В некоторых областях уже приняты местные законы, разрешающие уничтожение животных. С другой стороны, уже есть судебные решения, признающий такой метод регулирования бродячих животных незаконным.