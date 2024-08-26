Более 40 млн рублей потратят на отлов бездомных животных в Новосибирской области

В обществе не прекращается дискуссия о возможности умерщвления бездомных собак и кошек. Федеральный центр отдал решение этого вопроса на уровень регионов, и единого мнения на этот счет нет. В некоторых областях уже приняты местные законы, разрешающие уничтожение животных. С другой стороны, уже есть судебные решения, признающий такой метод регулирования бродячих животных незаконным.