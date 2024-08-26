Человечеству осталось немного: ученый предсказал конец света

В любом случае, по мнению Петра Лукина, человечеству придет конец. Жизнь напрямую зависит от Солнца, которое будет жить еще 4,5 млрд лет. Оно станет мощнее за 100 млн лет. В результате, на Земле исчезнет вода, а затем она и вовсе перестанет существовать.