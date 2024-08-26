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Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 03:40

Updated Сегодня, 03:40

Будет ли конец света

Человечеству осталось немного: ученый предсказал конец света

26 августа 2024, 03:38
Фото: Изображение Midjourney
Будет ли конец света

Ученый из Новосибирска предсказал конец света

Общество просуществует недолго, утверждает новосибирский ученый Петр Лукин, который предупреждает о том, что в ближайшие 100 млн лет произойдет исчезновение нашей планеты.

Член Федерации космонавтики опроверг ряд теорий, в которые верило человечество. Речь идет о конце света.

Так, одно из предположений было о конце Вселенной из-за Великого сжатия. На деле же она все время расширяется, пишет «Наука в Сибири». Еще версия о конце света — тепловая смерть Вселенной. Якобы она станет туманом: без звезд и холодной.

В любом случае, по мнению Петра Лукина, человечеству придет конец. Жизнь напрямую зависит от Солнца, которое будет жить еще 4,5 млрд лет. Оно станет мощнее за 100 млн лет. В результате, на Земле исчезнет вода, а затем она и вовсе перестанет существовать.

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#Эмилия Губарева#Наука#Новосибирск#Солнце
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