Человечеству осталось немного: ученый предсказал конец света

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
Член Федерации космонавтики опроверг ряд теорий, в которые верило человечество. Речь идет о конце света.
Так, одно из предположений было о конце Вселенной из-за Великого сжатия. На деле же она все время расширяется, пишет «Наука в Сибири». Еще версия о конце света — тепловая смерть Вселенной. Якобы она станет туманом: без звезд и холодной.
В любом случае, по мнению Петра Лукина, человечеству придет конец. Жизнь напрямую зависит от Солнца, которое будет жить еще 4,5 млрд лет. Оно станет мощнее за 100 млн лет. В результате, на Земле исчезнет вода, а затем она и вовсе перестанет существовать.
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