Что происходит на горнолыжном курорте, где пройдет Чемпионат России-2025

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:37
Updated Сегодня, 17:37
Обещают, что национальные состязания никак не скажутся на комфорте гостей, поскольку уже в 2024 году запустят два новых подъемника и откроют новые горнолыжные трассы. Количество трасс на «Манжероке» увеличивают каждый год. Через год-полтора появятся еще порядка 46 км трасс, через 2-3 года дойдут до 100 км. К 2023 году планируют увеличить до 225 км. При этом на курорте заботятся о гостях с разным уровнем прокачки скиллов.
«Курорт проектировали швейцарцы, которые гораздо раньше россиян встают на горные лыжи и сноуборды. Мы понимаем, что не все наши гости обладают таким высоким уровнем катания. Мы заботимся о гостях, добавляем больше зеленых и синих трасс. Чтобы всем было удобно, комфортно и безопасно», — говорит наш гид Владислав.
Горнолыжные трассы по степени возрастания сложности делятся на зеленые, синие, красные, черные. Зачастую неопытный спортсмен может упасть на склоне, и недостаточный наклон не позволяет ему продолжить путь, не снимая снаряжения. В «Манжероке» учли этот момент.
«Зеленая трасса продумана так, что если сноубордист или горнолыжник упадет, он легко сможет продолжить свой путь. У склона оптимальная крутизна, чтобы спортсмен смог поехать дальше. Не нужно снимать сноуборд и идти пешком. У нас сноубордисты чувствуют себя полностью комфортно на протяжении всего спуска».
Время движения по главной канатной дороге в «Манжероке» сейчас составляет 12-15 минут, перепад — около 1000 метров. Оборудование произведено в Швейцарии.
«У нас лучшие ратраки в России, мы переманили их с „Розы Хутор“. Ратраки выезжают два раза каждый день. Зимой у нас высокий сезон, туристы приезжают со всей страны и не только ради высококлассных трасс».
Чтобы места хватило всем гостям, на территории «Манжерока» построят еще одну гостиницу — на 250 мест.
Самое логичное, что приходит в голову — горные лыжи и сноуборд. Но вариантов активного отдыха здесь гораздо больше.
«На курорте есть тюбинг, к новому горнолыжному сезону откроют всесезонный тюбинг, работает один из крупнейших сноупарков в Сибири. Мы постоянно развиваемся», — говорит Вячеслав.
Курорт всесезонный, поэтому здесь интересно в любое время года.
«Кроме прогулок по экотропам есть большой СПА-комплекс, многообразие ресторанов, баров. Ожидаем открытие большого парка семейных развлечений, где будет родельбан, веревочный трехъярусный парк, внесезонный тюбинг, множество других комфортных семейных развлечений. Мы постоянно развиваем парк „Хранитель Большого Алтая“, который находится на вершине канатной дороги».
Активностей масса, главное успеть за время отдыха опробовать все.
«Работает большой детский досуговый центр — один из лучших в Сибири. Действует центр активностей на Бирюзовом озере, где есть прокат сапов. Недавно мы закупили зорбы — большие прозрачные шары, в которых можно плавать», — рассказал Вячеслав.