Что происходит на горнолыжном курорте, где пройдет Чемпионат России-2025

Обещают, что национальные состязания никак не скажутся на комфорте гостей, поскольку уже в 2024 году запустят два новых подъемника и откроют новые горнолыжные трассы. Количество трасс на «Манжероке» увеличивают каждый год. Через год-полтора появятся еще порядка 46 км трасс, через 2-3 года дойдут до 100 км. К 2023 году планируют увеличить до 225 км. При этом на курорте заботятся о гостях с разным уровнем прокачки скиллов.