Дождь и холод: стал известен прогноз погоды на конец лета 2024

Posted Сегодня, 02:13
Published Сегодня, 02:13
Modified Сегодня, 02:15
Updated Сегодня, 02:15
По данным «Яндекс. Погоды», всю последнюю неделю в регионе пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит +18…+21 в дневное время и +12…+14 в ночное. Резкое похолодание придет 1 сентября, когда будет +14 днем и +8 ночью. Когда пройдут линейки в школах, а это будет 2 сентября, тоже похолодает.
Сайт gismeteo дает похожий прогноз. Самым теплым днем станет четверг, 29 августа, когда потеплеет до +21. Больше такой теплой погоды не будет.
А вот world-weather тепло на последней неделе лета не обещает. Максимально столбик термометра покажет +19, а средняя температура будет в пределах +17. Во все дни прогнозируется маленький дождь.