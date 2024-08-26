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Posted Сегодня, 02:13

Published Сегодня, 02:13

Modified Сегодня, 02:15

Updated Сегодня, 02:15

Каким будет конец лета

Дождь и холод: стал известен прогноз погоды на конец лета 2024

26 августа 2024, 02:13
Фото: atas.info
Каким будет конец лета

В Новосибирске в конце лета ожидаются дожди и холода

В Новосибирске заканчивается лето: изучаем прогноз погоды до конца августа 2024, представленный специальными сервисами.

По данным «Яндекс. Погоды», всю последнюю неделю в регионе пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит +18…+21 в дневное время и +12…+14 в ночное. Резкое похолодание придет 1 сентября, когда будет +14 днем и +8 ночью. Когда пройдут линейки в школах, а это будет 2 сентября, тоже похолодает.

Сайт gismeteo дает похожий прогноз. Самым теплым днем станет четверг, 29 августа, когда потеплеет до +21. Больше такой теплой погоды не будет.

Фото: www.gismeteo

А вот world-weather тепло на последней неделе лета не обещает. Максимально столбик термометра покажет +19, а средняя температура будет в пределах +17. Во все дни прогнозируется маленький дождь.

Сибиряки не расстраиваются из-за любой погоды. Недавно они слепили снеговика из града.

Дожди прольют весь август в Новосибирске — погода на конец лета 2024
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Лето#Дождь#Холод#Лето в Новосибирске 2024
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