Дождь и холод: стал известен прогноз погоды на конец лета 2024

По данным «Яндекс. Погоды», всю последнюю неделю в регионе пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит +18…+21 в дневное время и +12…+14 в ночное. Резкое похолодание придет 1 сентября, когда будет +14 днем и +8 ночью. Когда пройдут линейки в школах, а это будет 2 сентября, тоже похолодает.