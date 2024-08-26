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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Бывшая чиновница отдыхает

Экс-вице мэр Анна Терешкова рассказала, куда уехала из Новосибирска

26 августа 2024, 10:05
Фото: ТГ-канал Анны Терешковой
Бывшая чиновница отдыхает
Бывшая чиновница Анна Терешкова уехала из Новосибирска: она отправилась в экспедицию, чем радостно поделилась в соцсетях.

Анна Терешкова отправилась на Северные Курилы. Она сфотографировалась на фоне архипелага.

Бывшая руководительница департамента культуры мэрии предупредила своих читателей, что пропадет на какое-то время из Сети. Сибирячка ушла в экспедицию на Камчатке.

Из мэрии Терешкова уволилась весной этого года. Она была яркой представительницей команды бывшего мэра Анатолия Локтя.

Ее уход был противоречив с разных сторон. Причину увольнения она не назвала. В муниципалитете она проработала 10 лет. Новый глава города Максим Кудрявцев практически полностью обновил свою команду.

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