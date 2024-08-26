Экс-вице мэр Анна Терешкова рассказала, куда уехала из Новосибирска

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Анна Терешкова отправилась на Северные Курилы. Она сфотографировалась на фоне архипелага.
Бывшая руководительница департамента культуры мэрии предупредила своих читателей, что пропадет на какое-то время из Сети. Сибирячка ушла в экспедицию на Камчатке.
Из мэрии Терешкова уволилась весной этого года. Она была яркой представительницей команды бывшего мэра Анатолия Локтя.
Ее уход был противоречив с разных сторон. Причину увольнения она не назвала. В муниципалитете она проработала 10 лет. Новый глава города Максим Кудрявцев практически полностью обновил свою команду.