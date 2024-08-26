atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Эксперт рассказал, как повысить эффективность бизнеса с помощью одного инструмента

26 августа 2024, 11:04
Роман Королев, руководитель по продажам Яндекс 360 для бизнеса, рассказал, как сделать работу команды эффективнее с использованием систем управления проектами. Они позволяют оптимизировать рутинные бизнес-процессы: от генерации идей до проведения рекламных кампаний.

Кроме того, инструмент помогает грамотно распределять задачи между сотрудниками и контролировать их выполнение. Эксперт поделился примерами рабочих процессов, которые легко усовершенствовать при переносе в систему управления проектами.

Реализация проектов

В таких сервисах удобно отслеживать реализацию любого проекта или создание продукта. На этапе, когда внутри команды распределяются задачи и фиксируются дедлайны, можно систематизировать работу сотрудников, объединив задачи в отдельные очереди. Например, для дизайнеров, разработчиков, тестировщиков. По ходу работы исполнителю важно менять текущий статус задачи на актуальный, чтобы другие участники проекта понимали, как продвигается процесс.

Найм сотрудников

HR-процессы компании тоже поддаются систематизации. В сервисах есть возможность создать очередь задач по онбордингу сотрудников.

Организация документооборота

При необходимости можно частично автоматизировать оформление документов. Для этого процессы согласования и подписания документов переводятся в очереди задач в системе. Таким образом, делается запрос на формирование конкретного документа, а если нужно подписать готовый договор, то добавляется задача и отмечается нужный сотрудник.

Маркетинг и реклама

Отдел маркетинга может использовать системы управления проектами для подготовки рекламных кампаний и спецпроектов, бюджетирования, оценки эффективности продвижения в разных каналах. Например, при создании рекламной кампании в рамках одного проекта можно сделать несколько очередей для задач по контенту, дизайну, аналитике.

Использовать системы управления проектами для организации всех перечисленных сценариев одинаково могут как офлайн-команды, так и распределённые, сотрудники которых не находятся в одном офисе.

Подпишитесь
Когда выпадет первый снег и начнутся заморозки, рассказали синоптики
Сегодня, 09:50
Экс-вице мэр Анна Терешкова рассказала, куда уехала из Новосибирска
Сегодня, 10:05
Пациентка избила медика за отказ выдать талон в больнице Новосибирской области
Сегодня, 09:05
Стюардесса рассказала, какие пассажиры больше всего раздражают
Сегодня, 05:07
Токсичными канцтоварами запугали новосибирцев в преддверии учебного года
Сегодня, 02:58
Главу новосибирского сельсовета подозревают в превышении полномочий
Сегодня, 02:38