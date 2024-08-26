Эксперт рассказал, как повысить эффективность бизнеса с помощью одного инструмента

В таких сервисах удобно отслеживать реализацию любого проекта или создание продукта. На этапе, когда внутри команды распределяются задачи и фиксируются дедлайны, можно систематизировать работу сотрудников, объединив задачи в отдельные очереди. Например, для дизайнеров, разработчиков, тестировщиков. По ходу работы исполнителю важно менять текущий статус задачи на актуальный, чтобы другие участники проекта понимали, как продвигается процесс.