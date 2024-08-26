Феерично завершился международный фестиваль в Горном Алтае — показываем, как это было

Posted Вчера, 04:45
Published Вчера, 04:45
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Updated Сегодня, 06:41
С 21 по 25 августа на территории курорта проходил масштабный фестиваль, на котором культуру своих народов представили артисты из России, Казахстана, Монголии, Китая и Киргизии. Насыщенная программа включала сразу два ярких музыкальных события. 23 августа состоялся гала-концерт «Пять стран — один Алтай», 24 августа — «Сила притяжения — Алтай». Гости курорта «Манжерок» могли получить двойные эмоции от уникальных выступлений разноплановых артистов.
Гала-концерт «Пять стран — один Алтай» собрал поистине «жемчужины» разных стран. Эти коллективы хорошо знакомы ценителям этно-искусства.
Заслуженный артист Республики Алтай и народный артист Хакасии Артур Марлужоков погрузил гостей в атмосферу этнической музыки. Национальный театр танца и песни «Алтам» представил уникальные национальные танцы. Группа Oduchu по-новому раскрыла тувинский фольклор, современные музыкальные направления в их выступлении сочетаются с аутентичным пением.
Еще одна тувинская группа, Khoomei Beat, представила новую волну этнической музыки. Они рассказали историю своего народа через звуки игила, бызаанчы, барабанов, бас-гитары, клавишных и виолончели. Группа популяризирует горловое пение, сочетая его с элементами джаза, поп- и рок-музыки.
Арюухан Будаева, этно-певица из Бурятии, исполнила протяжные песни, сопровождая пение не только игрой на топшуре и хомусе, но и на редком струнном инструменте — ятагане, который появился еще в VII–VIII веках.
Молодой женский дуэт EtnoVoque, представляющий Монголию, выступил в жанре этно-поп, демонстрируя современное звучание монгольских традиций.
Завершила вечер Нур Чолпон — первая женщина-композитор из Кыргызстана. Ее называют хрустальным голосом своей страны. Каверы на популярные хиты собирают тысячи просмотров в интернете.
24 августа курорт «Манжерок» продолжил знакомить гостей с культурой Великого Алтая в рамках концерта «Сила притяжения — Алтай».
Всемирно признанный казахский этно-фольклорный ансамбль «Туран» продемонстрировал магию и величие традиционной казахской музыки, обогащенной современным звучанием.
Этнические мотивы Горного Алтая представила группа «Новая Азия» совместно с известным исполнителем Добрыней Сатиным. Горловое пение и уникальные тюркские инструменты погрузили слушателей в мир древних героических эпосов и мифов Алтая.
Эффектным завершением второго концертного дня стало зрелищное китайское шоу драконов. Действо развернулось на земле, воде и в воздухе. Представление проходило на отдельной площадке рядом с Бирюзовым озером.
Большой светящийся китайский дракон двигал головой и хвостом, кружась над зрителями. Зрелище вызвало восторг как у детей, так и взрослых. Шоу проходило в сопровождении пиротехники, факелов, сложных акробатических номеров.
Как рассказал участник шоу драконов Артем Афутин, программу разрабатывали в течение нескольких лет специально для фестиваля «Большой Алтай». Гости курорта «Манжерок» увидели ее первыми.
«Мы долго готовились к сегодняшнему выступлению, специально для „Большого Алтая“. Это результат многолетней работы, отточки элементов, трюков и эффектных выходов. Все эффекты мирового уровня, и их можно увидеть не только в России, но и за ее пределами. Наше шоу является полноценным аналогом китайского представления и не имеет аналогов в России», — говорит Артем Афутин.
Автопарнерами международного фестиваля «Большой Алтай» выступила группа компаний «Автолига» — официальный дилер азиатских автомобилей. В течение всего фестиваля гости могли провести тест-драйв и оценить возможности иномарок.
На площадке курорта «Манжерок» были представлены автомобили марок Oting, Isuzu, Cherry, BAIC, Jetour.
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К слову, в 2025 году курорт примет Чемпионат России по горнолыжному спорту. Мы узнали подробности.