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Posted Вчера, 04:45

Published Вчера, 04:45

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Феерично завершился международный фестиваль в Горном Алтае — показываем, как это было

Феерично завершился международный фестиваль в Горном Алтае — показываем, как это было

26 августа 2024, 04:45
Фото: пресс-служба всесезонного курорта Сбера «Манжерок»
На всесезонном курорте Сбера «Манжерок» в Республике Алтай завершился международный фестиваль «Большой Алтай», объединивший пять стран и более 500 артистов. Смотрим, что там происходило.

С 21 по 25 августа на территории курорта проходил масштабный фестиваль, на котором культуру своих народов представили артисты из России, Казахстана, Монголии, Китая и Киргизии. Насыщенная программа включала сразу два ярких музыкальных события. 23 августа состоялся гала-концерт «Пять стран — один Алтай», 24 августа — «Сила притяжения — Алтай». Гости курорта «Манжерок» могли получить двойные эмоции от уникальных выступлений разноплановых артистов.

Гостей приветствовали гендиректор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин, генеральный консул Республики Казахстан Керим Кожамбердиев, министр туризма Республики Алтай Эрчим СарбашевГостей приветствовали гендиректор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин, генеральный консул Республики Казахстан Керим Кожамбердиев, министр туризма Республики Алтай Эрчим Сарбашев
Концерт начался, когда еще было светлоКонцерт начался, когда еще было светло
Гостей приветствовали гендиректор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин, генеральный консул Республики Казахстан Керим Кожамбердиев, министр туризма Республики Алтай Эрчим Сарбашев
Фото: пресс-служба всесезонного курорта Сбера «Манжерок»

Гала-концерт «Пять стран — один Алтай» собрал поистине «жемчужины» разных стран. Эти коллективы хорошо знакомы ценителям этно-искусства.

Заслуженный артист Республики Алтай и народный артист Хакасии Артур Марлужоков погрузил гостей в атмосферу этнической музыки. Национальный театр танца и песни «Алтам» представил уникальные национальные танцы. Группа Oduchu по-новому раскрыла тувинский фольклор, современные музыкальные направления в их выступлении сочетаются с аутентичным пением.

Артисты разных стран показали свою культуруАртисты разных стран показали свою культуру
Артисты разных стран показали свою культуру
Фото: пресс-служба всесезонного курорта Сбера «Манжерок»

Еще одна тувинская группа, Khoomei Beat, представила новую волну этнической музыки. Они рассказали историю своего народа через звуки игила, бызаанчы, барабанов, бас-гитары, клавишных и виолончели. Группа популяризирует горловое пение, сочетая его с элементами джаза, поп- и рок-музыки.

Арюухан Будаева, этно-певица из Бурятии, исполнила протяжные песни, сопровождая пение не только игрой на топшуре и хомусе, но и на редком струнном инструменте — ятагане, который появился еще в VII–VIII веках.

Молодой женский дуэт EtnoVoque, представляющий Монголию, выступил в жанре этно-поп, демонстрируя современное звучание монгольских традиций.

Завершила вечер Нур Чолпон — первая женщина-композитор из Кыргызстана. Ее называют хрустальным голосом своей страны. Каверы на популярные хиты собирают тысячи просмотров в интернете.

Фото: пресс-служба всесезонного курорта Сбера «Манжерок»

24 августа курорт «Манжерок» продолжил знакомить гостей с культурой Великого Алтая в рамках концерта «Сила притяжения — Алтай».

Всемирно признанный казахский этно-фольклорный ансамбль «Туран» продемонстрировал магию и величие традиционной казахской музыки, обогащенной современным звучанием.

Этнические мотивы Горного Алтая представила группа «Новая Азия» совместно с известным исполнителем Добрыней Сатиным. Горловое пение и уникальные тюркские инструменты погрузили слушателей в мир древних героических эпосов и мифов Алтая.

Артисты поражали воображение своим исполнением и национальными костюмамиАртисты поражали воображение своим исполнением и национальными костюмами
Артисты поражали воображение своим исполнением и национальными костюмамиАртисты поражали воображение своим исполнением и национальными костюмами
Артисты поражали воображение своим исполнением и национальными костюмамиАртисты поражали воображение своим исполнением и национальными костюмами
Артисты поражали воображение своим исполнением и национальными костюмамиАртисты поражали воображение своим исполнением и национальными костюмами
Артисты поражали воображение своим исполнением и национальными костюмамиАртисты поражали воображение своим исполнением и национальными костюмами
Артисты поражали воображение своим исполнением и национальными костюмамиАртисты поражали воображение своим исполнением и национальными костюмами
Артисты поражали воображение своим исполнением и национальными костюмамиАртисты поражали воображение своим исполнением и национальными костюмами
Артисты поражали воображение своим исполнением и национальными костюмамиАртисты поражали воображение своим исполнением и национальными костюмами
Артисты поражали воображение своим исполнением и национальными костюмами
Фото: пресс-служба всесезонного курорта Сбера «Манжерок»

Эффектным завершением второго концертного дня стало зрелищное китайское шоу драконов. Действо развернулось на земле, воде и в воздухе. Представление проходило на отдельной площадке рядом с Бирюзовым озером.

Шоу драконов особенно эффектно смотрелось в ночиШоу драконов особенно эффектно смотрелось в ночи
Шоу драконов особенно эффектно смотрелось в ночиШоу драконов особенно эффектно смотрелось в ночи
Шоу драконов особенно эффектно смотрелось в ночиШоу драконов особенно эффектно смотрелось в ночи
Шоу драконов особенно эффектно смотрелось в ночиШоу драконов особенно эффектно смотрелось в ночи
Шоу драконов особенно эффектно смотрелось в ночи
Фото: пресс-служба всесезонного курорта Сбера «Манжерок»

Большой светящийся китайский дракон двигал головой и хвостом, кружась над зрителями. Зрелище вызвало восторг как у детей, так и взрослых. Шоу проходило в сопровождении пиротехники, факелов, сложных акробатических номеров.

Шоу драконов проходило после заката Солнца, это придало ощущение магии происходящемуШоу драконов проходило после заката Солнца, это придало ощущение магии происходящему
Шоу драконов проходило после заката Солнца, это придало ощущение магии происходящемуШоу драконов проходило после заката Солнца, это придало ощущение магии происходящему
Шоу драконов проходило после заката Солнца, это придало ощущение магии происходящемуШоу драконов проходило после заката Солнца, это придало ощущение магии происходящему
Шоу драконов проходило после заката Солнца, это придало ощущение магии происходящему
Фото: пресс-служба всесезонного курорта Сбера «Манжерок»

Как рассказал участник шоу драконов Артем Афутин, программу разрабатывали в течение нескольких лет специально для фестиваля «Большой Алтай». Гости курорта «Манжерок» увидели ее первыми.

«Мы долго готовились к сегодняшнему выступлению, специально для „Большого Алтая“. Это результат многолетней работы, отточки элементов, трюков и эффектных выходов. Все эффекты мирового уровня, и их можно увидеть не только в России, но и за ее пределами. Наше шоу является полноценным аналогом китайского представления и не имеет аналогов в России», — говорит Артем Афутин.
Зрители гала-концерта фестиваля «Большой Алтай» не скрывали своего восторгаЗрители гала-концерта фестиваля «Большой Алтай» не скрывали своего восторга
Зрители гала-концерта фестиваля "Большой Алтай" не скрывали своего восторгаЗрители гала-концерта фестиваля "Большой Алтай" не скрывали своего восторга
Зрители гала-концерта фестиваля "Большой Алтай" не скрывали своего восторгаЗрители гала-концерта фестиваля "Большой Алтай" не скрывали своего восторга
Зрители гала-концерта фестиваля "Большой Алтай" не скрывали своего восторгаЗрители гала-концерта фестиваля "Большой Алтай" не скрывали своего восторга
Зрители гала-концерта фестиваля "Большой Алтай" не скрывали своего восторгаЗрители гала-концерта фестиваля "Большой Алтай" не скрывали своего восторга
Зрители гала-концерта фестиваля "Большой Алтай" не скрывали своего восторгаЗрители гала-концерта фестиваля "Большой Алтай" не скрывали своего восторга
Зрители гала-концерта фестиваля "Большой Алтай" не скрывали своего восторгаЗрители гала-концерта фестиваля "Большой Алтай" не скрывали своего восторга
Зрители гала-концерта фестиваля "Большой Алтай" не скрывали своего восторгаЗрители гала-концерта фестиваля "Большой Алтай" не скрывали своего восторга
Зрители гала-концерта фестиваля «Большой Алтай» не скрывали своего восторга
Фото: пресс-служба всесезонного курорта Сбера «Манжерок»

Автопарнерами международного фестиваля «Большой Алтай» выступила группа компаний «Автолига» — официальный дилер азиатских автомобилей. В течение всего фестиваля гости могли провести тест-драйв и оценить возможности иномарок.

На площадке курорта «Манжерок» были представлены автомобили марок Oting, Isuzu, Cherry, BAIC, Jetour.

Автомобили от ГК «Автолига»Автомобили от ГК «Автолига»
Автомобили от ГК «Автолига»Автомобили от ГК «Автолига»
Автомобили от ГК «Автолига»Автомобили от ГК «Автолига»
Автомобили от ГК «Автолига»Автомобили от ГК «Автолига»
Автомобили от ГК «Автолига»Автомобили от ГК «Автолига»
Автомобили от ГК «Автолига»
Фото: пресс-служба всесезонного курорта Сбера «Манжерок»

Что еще почитать о фестивале «Большой Алтай»

— Как готовили национальные алтайские блюда

— Мастер-класс по вертикальной монгольской письменности

— Чем заняться на всесезонном горнолыжном курорте «Манжерок» летом.

К слову, в 2025 году курорт примет Чемпионат России по горнолыжному спорту. Мы узнали подробности.

Настоящими алтайскими блюдами кормят на курорте «Манжерок» в Горном Алтае
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#Алёна Рогонова#Культура#Россия#Фестиваль#Туризм#Путешествия#Горный Алтай
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