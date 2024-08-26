Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Глава СЖР Владимир Соловьёв в беседе с «Ридусом» прокомментировал информацию о том, что присутствие зарубежных журналистов в районах Курской области, оккупированных ВСУ, может уменьшить вероятность преступлений против гражданского населения. Он отметил, что данные пресс-туры организует Киев, поэтому в случае военных преступлений ВСУ представителей прессы «проведут другой дорогой».
Соловьев отметил, что иностранные журналисты, против которых в РФ возбуждают уголовные дела, проникают на территорию России вместе с представителями украинских пресс-служб и, вероятно, спецслужб. Поэтому им покажут только то, что выгодно Киеву. Он также добавил, что западные журналисты не станут «разоблачать Украину» по идейным соображениям.