Соловьев отметил, что иностранные журналисты, против которых в РФ возбуждают уголовные дела, проникают на территорию России вместе с представителями украинских пресс-служб и, вероятно, спецслужб. Поэтому им покажут только то, что выгодно Киеву. Он также добавил, что западные журналисты не станут «разоблачать Украину» по идейным соображениям.