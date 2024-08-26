atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Грибы лисички обладают антипаразитарными свойствами

26 августа 2024, 05:28
Юлия Дробышева, молекулярный биолог, биохимик и спортивный диетолог рассказала о пользе некоторых видов грибов.

По словам эксперта, грибы, несмотря на то, что являются тяжёлой пищей, занимают особое место в рационе питания человека. По своей структуре грибы занимают промежуточное положение между растениями и насекомыми.

При этом лисички, например, более устойчивы к поражению червями, благодаря наличию в них горького вещества с антибактериальными свойствами. Эти вещества используются в качестве природного средства против паразитов, пишет Pravda.Ru.

«Лисички обладают не только антипаразитарными, но и, по некоторым данным, противораковыми свойствами, что делает их уникальными среди грибов,» — сообщила биолог.

Белые грибы обладают богатым вкусом и по питательным качествам похожи на мясо.

Эксперт предупреждает, что необходимо всегда помнить о том, что грибы способны накапливать в себе токсичные вещества из окружающей среды, поэтому стоит правильно выбирать места их сбора, передаёт NewsInfo.Ru.

Подпишитесь
Роскошный Bentley продают за 77 млн — простому работяге придется зарабатывать 95 лет
Сегодня, 04:50
Человечеству осталось немного: ученый предсказал конец света
Сегодня, 03:38
Тося Чайкина и наука: в Новосибирске начинается фестиваль ТехноАрт
Вчера, 09:11
Водитель ВАЗ сбил двух пешеходов в Новосибирской области
Вчера, 05:05
Основателя ВК и Телеграма Павла Дурова задержали во Франции
Вчера, 03:26
Баранов на убой выращивают мигранты в казармах на Хилокской в Новосибирске
24 августа, 02:31