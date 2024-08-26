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Военных обменяли

Из украинского плена вернули трех военнослужащих — жителей Новосибирской области

26 августа 2024, 06:18
Фото: 1MI
Военных обменяли
Несколько военнослужащих из Новосибирской области оказались в плену: Минобороны заявило об их обмене.

Украинские солдаты захватили в плен 115 военных. Произошло это в Курской области, на территориях, подконтрольной киевскому режиму.

Военнослужащих обменяли на 115 украинцев. Процедура состоялась 24 августа. Среди тех, кого обменяли, были трое жителей Новосибирской области. Список имен имеется в распоряжении редакции Atas.info.

В настоящий момент российские военные находятся в Беларуси. Там им оказывают различную помощь, а также дают возможность установить связь с родственниками. Мужчин доставят в Россию, но сроки министерство обороны не назвало. На родине им предоставят лечение и реабилитацию.

Когда закончится СВО, сообщил командир спецназа «Ахмат».

Стало известно, объявят ли всеобщую мобилизацию на фоне событий в Курской области
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Украина#Россия#СВО#Пленные#Курск#Обмен
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