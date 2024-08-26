Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
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Updated Сегодня, 06:20
Украинские солдаты захватили в плен 115 военных. Произошло это в Курской области, на территориях, подконтрольной киевскому режиму.
Военнослужащих обменяли на 115 украинцев. Процедура состоялась 24 августа. Среди тех, кого обменяли, были трое жителей Новосибирской области. Список имен имеется в распоряжении редакции Atas.info.
В настоящий момент российские военные находятся в Беларуси. Там им оказывают различную помощь, а также дают возможность установить связь с родственниками. Мужчин доставят в Россию, но сроки министерство обороны не назвало. На родине им предоставят лечение и реабилитацию.
Когда закончится СВО, сообщил командир спецназа «Ахмат».