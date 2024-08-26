Масштабный фестиваль науки и искусства «ТехноАрт» начался в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Улица Ленина в самом центре Новосибирска с 26 августа по 1 сентября превратится в главную научно-культурную улицу страны. Фестиваль «ТехноАрта» (0+) соединит молодых ученых, писателей, актеров, студентов и даже артистов. Участники могут посетить более 100 бесплатных мероприятий, а сам вход везде свободный. Организатор фестиваля — Правительство Новосибирской области и Фонд научно-технологического развития Новосибирской области.
«Мы не только объединяем и поддерживаем молодые таланты, делаем их заметными для новосибирцев, но и формируем интеллектуальный образ нашего региона. Симбиоз науки и искусства — это не только современный тренд, но и исторически сложившаяся важнейшая характеристика Новосибирска», — уточнила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.
Каждый из семи дней фестиваля будет посвящен одному виду искусства: архитектуре, театру, фотографии, литературе, музыке, кино и танцу, — и их взаимодействию с наукой. В период с 30 августа по 1 сентября улицу Ленина сделают пешеходной. С концертами выступит шоумен Александр Пушной и актер Евгений Цыганов. Финальным аккордом станет концерт певицы Тоси Чайкиной.
Для любителей фильмов важным событием станет фестиваль научного и промышленного кино Сибири под названием «Кремний», в рамках которого будут присутствовать представители кинокомиссий, производители различных фильмов. Вместе с кинематографистами и работниками сферы культуры Новосибирска они начнут работу над планом развития киноиндустрии в этой области.
«ТехноАрт» будет продолжением форума по научно-техническому прогрессу «Технопром». Здесь соберется более 15 000 гостей — руководители регионов России, известные ученые и предприниматели, чтобы познакомиться с культурной и научной жизнью Новосибирской области.