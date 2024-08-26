Масштабный фестиваль науки и искусства «ТехноАрт» начался в Новосибирске

Улица Ленина в самом центре Новосибирска с 26 августа по 1 сентября превратится в главную научно-культурную улицу страны. Фестиваль «ТехноАрта» (0+) соединит молодых ученых, писателей, актеров, студентов и даже артистов. Участники могут посетить более 100 бесплатных мероприятий, а сам вход везде свободный. Организатор фестиваля — Правительство Новосибирской области и Фонд научно-технологического развития Новосибирской области.