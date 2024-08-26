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Мужчина сорвался со скалы во время фотосессии в Челябинской области

26 августа 2024, 09:29
Спасатели в Челябинской области оказали помощь мужчине, который упал со скалы высотой 30 метров. ЧП случилось в минувшие выходные на Тургояке, заявили в пресс-службе региональной поисково-спасательной службы.

Один из туристов фотографировал озеро на скалах Крутики. Место находится рядом с городским пляжом, оттуда открывается панорамный вид на горы и озеро. В итоге 35-летний мужчина подошел слишком близко к обрыву, не удержался и рухнул вниз, пишет 360.ru.

«Мужчина, к счастью, упал в воду и отделался незначительными травмами. Он смог выбраться на сушу, но оказался в ловушке между отвесной 30-метровой скалой и водой. Его эвакуировали спасательные отряды со стороны акватории», — заявили в спасательной службе.

Мужчину передали бригаде скорой помощи, медики оказали ему первую помощь, состояние пострадавшего неизвестно.

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