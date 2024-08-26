Образовательные организации Новосибирской области полностью готовы к учебному году

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
В новом учебном году в Новосибирской области функционируют 960 школ, где учатся более 372 тысяч учеников, в том числе 38 тысяч первоклассников.
Во время каникул проводился ремонт в 1 329 зданиях. Для этих целей выделялось 2,9 млрд рублей. Все школы и детские сады оснастили видеокамерами, пожарной сигнализации и автоматическими пожарными устройствами. На улучшения пищеблока выделили 36 млн рублей.
Также в Минобре напомнили, что в регионе установлена сумма, выделенная на бесплатное питание детей из многодетных семей — это 77 рублей на ребенка в день. Продолжаются и программы социальной поддержки семей участников СВО. Дети военнослужащих получат льготное питание в школах.
Вскоре будет куплено 40 школьных автобусов, необходимых для замены устаревшего транспорта и дополнительной доставки учеников. В этом году в школы придут работать 650 молодых учителей. В 121 образовательном учреждении создадут более 8 тысяч новых мест для дополнительного образования. На эти цели выделят более 48 млн рублей.
Все школы и детсады Новосибирской области готовы к новому учебному году, который начнется 2 сентября.