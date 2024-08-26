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Published Сегодня, 07:43

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Updated Сегодня, 07:45

Школы готовы принимать учеников

Образовательные организации Новосибирской области полностью готовы к учебному году

26 августа 2024, 07:43
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Школы готовы принимать учеников
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел оперативное совещание в правительстве региона. С докладом о подготовке учебных заведений региона к предстоящему 2024-2025 учебному году выступила министр образования Мария Жафярова.

В новом учебном году в Новосибирской области функционируют 960 школ, где учатся более 372 тысяч учеников, в том числе 38 тысяч первоклассников.

Во время каникул проводился ремонт в 1 329 зданиях. Для этих целей выделялось 2,9 млрд рублей. Все школы и детские сады оснастили видеокамерами, пожарной сигнализации и автоматическими пожарными устройствами. На улучшения пищеблока выделили 36 млн рублей.

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Также в Минобре напомнили, что в регионе установлена сумма, выделенная на бесплатное питание детей из многодетных семей — это 77 рублей на ребенка в день. Продолжаются и программы социальной поддержки семей участников СВО. Дети военнослужащих получат льготное питание в школах.

Вскоре будет куплено 40 школьных автобусов, необходимых для замены устаревшего транспорта и дополнительной доставки учеников. В этом году в школы придут работать 650 молодых учителей. В 121 образовательном учреждении создадут более 8 тысяч новых мест для дополнительного образования. На эти цели выделят более 48 млн рублей.

Все школы и детсады Новосибирской области готовы к новому учебному году, который начнется 2 сентября.

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#Эмилия Губарева#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#День знаний#Учебный год#Андрей Травников#Школы#Оперативное совещание#Мария Жафярова#Социальная поддержка
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