Образовательные организации Новосибирской области полностью готовы к учебному году

Вскоре будет куплено 40 школьных автобусов, необходимых для замены устаревшего транспорта и дополнительной доставки учеников. В этом году в школы придут работать 650 молодых учителей. В 121 образовательном учреждении создадут более 8 тысяч новых мест для дополнительного образования. На эти цели выделят более 48 млн рублей.